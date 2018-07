Basketbalster LeBron James praat voor het eerst na overstap naar LA Lakers SDD

30 juli 2018

16u39

Bron: NBA.com 0 NBA LeBron James (33), nu al een van de beste basketbalspelers ooit, speelt komend seizoen niet meer voor de Cleveland Cavaliers. Deze zomer verruilde LeBron, drievoudig NBA-kampioen, Cleveland voor de La Lakers. Nu heeft hij, enkele weken na zijn transfer, voor het eerst gesproken over zijn overstap. Dit deed hij via de Facebookpagina van de Lakers.

De ex-Cavalier nam allereerst de gelegenheid om te praten over de grote opening van zijn school, 'I Wish'. Met zijn 'James Foundation', de stichting van LeBron, financierde de basketbalster namelijk een school in zijn thuisstad Akron.

"Het is een beetje gek moment voor mij nu. Langs de ene kant heb ik nu mijn school gekregen, wat mij echt omvergeblazen heeft," vertelt de 34-jarige vol trots, "en langs de andere kant begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven bij de LA Lakers. Daar kan ik verder doen met wat ik het liefste doe, basketbal spelen."

In de tweede helft van het filmpje heeft het Amerikaans rolmodel het over zijn nieuwe uitdaging in Los Angeles: "Ik ben heel blij dat ik van deze ploeg deel kan uitmaken. LA Lakers is een club met zoveel geschiedenis. Ik krijg nu ook de kans om samen te werken met Magic Johnson (Sportief manager bij de Lakers), iemand waar ik naar opkeek toen ik zelf jong was, een speler met wie ik altijd al no look passes wilde doen."

Maar LeBron is natuurlijk ook naar de Lakers gegaan om prijzen te pakken en dat vergeet hij uiteraard niet: "De Lakers hebben meer dan enkel geschiedenis, het is een kampioenenploeg. Dat kampioenschap is wat we dit jaar terug willen binnenhalen."

De Lakers konden in hun geschiedenis 16 keer de NBA winnen, maar de laatste eindoverwinning voor de basketbalfranchise dateert al van 2010. Met de transfer van LeBron maakten de eigenaars van de club alvast een grote stap naar die eerste titel in acht jaar.