Audiofragment geeft meer info over helikoptercrash: "Je vliegt te laag voor vluchtassistentie"

27 januari 2020

12u08

Bron: Radar Online, TMZ 5 NBA De helikopter met Kobe Bryant en zijn dochtertje Gianna aan boord cirkelde rond boven LA in dichte mist. De piloot communiceerde nog met de luchtverkeersleiding maar dan viel de verbinding weg, zo blijkt uit de geluidsopname. Het toestel crashte vermoedelijk tegen een berg in Calabasas.

Het was extreem mistig gisterochtend boven Los Angeles. Volgens TMZ bleven daarom zelfs de LAPD-helikopters aan de grond. Uit de vluchtgegevens van de chopper - met onder anderen basketballegende Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) als passagiers - ondervond de Sikorsky S-76B eerst hinder van de weersomstandigheden boven de dierentuin van LA. Over dat gebied cirkelde de helikopter zeker zes keer op heel lage hoogte (rond 270 meter) rond. Mogelijk wachtte de piloot dat de mist zou optrekken.

Hij nam rond 9u30 lokale tijd contact op met de controletoren van Burbank Airport. De verkeersleiding wist dat de helikopter al een kwartier aan het rondcirkelen was. De piloot werd gevraagd dat nog even vol te houden, alvorens de landing in te zetten. “Blijf buiten Burbank, ik heb nog een vliegtuig”, aldus de luchttoren.

Rond 9u40 vloog de chopper door erg dichte mist en veranderde de piloot van koers, richting zuiden. Cruciaal, want zo stevende de helikopter af op een bergachtig gebied. “Je vliegt nog steeds te laag voor vluchtassistentie op dit moment”, waarschuwde de luchtverkeersleiding. De piloot klom nog snel van 365 naar 600 meter hoogte, maar vijf minuten later verdween de helikopter van de radar. Het toestel crashte met negen inzittenden waarschijnlijk tegen een berg, op 520 meter hoogte en met een snelheid van ongeveer 300 km/uur (161 knopen), volgens FlightRadar24. Niet ver van waar Kourtney Kardashian woont.