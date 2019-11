Anthony Davis en LeBron James loodsen Lakers naar nieuwe zege, Clippers verslaan Houston XC

23 november 2019

09u43

Bron: Belga 0 NBA De LA Clippers hebben gisteren een 122-119-zege geboekt tegen Houston in de NBA. De Lakers, eveneens uit Los Angeles, waren ook succesvol. Ze wonnen met 127-130 bij Oklahoma City.

De LA Clippers wisten pas in extremis de overwinning in het Staples Center te houden. De Rockets leidden met zeven punten, met nog 86 seconden speeltijd op de klok. Lou Williams (26 ptn) en Paul George (19 ptn) reageerden echter vanachter de driepuntlijn en Kawhi Leonard (24 ptn) maakte het af in het slot, mede doordat Russell Westbrook faalde bij zijn driepuntpoging. Bij de Rockets was sterspeler James Harden goed voor 37 punten en 12 assists. Houston ziet de LA Clippers naast zich verschijnen op de derde plaats in de Western Conference.

De LA Lakers versloegen Oklahoma City Thunder voor de tweede keer binnen vier dagen. Anthony Davis lukte 33 punten voor het winnende kamp, LeBron James realiseerde 23 punten en 14 assists. Dinsdag waren de Lakers ook al met 112-107 te sterk voor Oklahoma City. De Lakers, die van hun 15 matchen er 13 wonnen, staan aan de leiding in de Western Conference, voor Denver. De Nuggets trokken met 96-92 aan het langste eind tegen Boston.