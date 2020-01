Ann Wauters had privilege om Kobe Bryant te ontmoeten: “Hij was zoveel meer dan een basketter” XC

27 januari 2020

11u06 0 NBA Ook Ann Wauters rouwt om basketballegende Kobe Bryant. “Het is absoluut terecht om van een legende te spreken. Hij was zoveel meer dan een basketter”, klonk het bij Radio 1.

Ann Wauters had het privilege om Kobe Bryant te ontmoeten. “We waren allebei nog heel jong. Tijdens mijn eerste jaar in de WNBA kruisten we elkaar in de gang. Ik stopte hem als jong meisje en vroeg een foto. Die heb ik hier ergens thuis afgedrukt”, vertelde Wauters.

“In 2016 speelde ik voor de LA Sparks, en dan is hij enkele keren naar onze wedstrijden komen kijken. Kobe was een grote fan van het vrouwenbasket. Het is ook heel droevig dat zijn oudste dochter is omgekomen, want ze was echt een goede basketster. Wat ze op 13-jarige leeftijd liet zien, zag er veelbelovend uit.”

“Of we Bryant een legende mogen noemen? Absoluut. Zijn bijnaam was ‘The Black Mamba’. Als hij op het veld stond, wilde hij de tegenstander doden. Met die ingesteldheid is hij jarenlang een absolute topper geweest”, vervolgde Wauters.

“Hij was ook veel meer dan de man die vijf keer kampioen werd met de LA Lakers. Kobe inspireerde sporters wereldwijd door hard te werken en goed met zijn lichaam om te gaan. Hij was ermee bezig, anders heb je geen carrière van twintig jaar.”

“En of we Michael Jordan en Kobe Bryant op dezelfde hoogte mogen plaatsen? Dat is de eeuwige discussie. We vergelijken heel graag, maar dat is heel moeilijk. Het waren andere tijden, maar hij komt absoluut op dat niveau. Jordan is de eerste die basketbal zo populair heeft gemaakt. Kobe heeft heel hard het spel van Jordan bestudeerd en deed zijn moves na. Hij wilde ze zelfs nog beter uitvoeren.”