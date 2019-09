André Emmett (37), voormalig basketter bij Luik, doodgeschoten in Dallas Redactie

24 september 2019

15u22 0 NBA In Dallas is gisteren het lichaam van André Emmett gevonden. De Amerikaan speelde in het seizoen 2007-2008 voor Luik en werd topschutter van onze competitie. Emmett speelde daarvoor ook in de NBA.

Emmett werd vermoord teruggevonden voor z’n woning. Hij zat in zijn wagen, vlak voor z'n huis, toen hij in de nacht van zondag op maandag benaderd werd door twee mannen. Het kwam tot een woordenwisseling. Toen Emmett wilde weglopen werd hij langs achter beschoten. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Topschutter

André Emmett stond bekend als een goalgetter. In 2004 werd hij gedraft in de tweede ronde door de Seattle Supersonics. Daarna speelde hij nog voor de Memphis Grizzlies en de New Jersey Nets. Toen hij in 2007 in Luik aankwam maakte hij indruk met z’n scorend vermogen. Met een gemiddelde van 23,9 punten werd Emmett meteen topschutter in de Belgische competitie.

BIG 3

De laatste jaren was Emmett vooral actief in het BIG 3-kampioenschap. Daarin spelen ploegen drie tegen drie en treden ook heel wat spelers aan die daarvoor actief waren in de NBA.