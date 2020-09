Als speler in de NBA verdiende Delonte West 20 miljoen dollar, nu bedelt hij als dakloze om geld ODBS/TLB

29 september 2020

11u21

Bron: TMZ 12 NBA Het gaat van kwaad naar erger met gewezen NBA-speler Delonte West (37). De Amerikaan, goed voor acht seizoen in de NBA, leeft nog steeds op straat. In januari kreeg hij er klappen op klaarlichte dag, nu doen er op de sociale media beelden de ronde waarop de gewezen guard in Dallas als dakloze bedelt om geld. Mark Cuban, eigenaar van NBA-team Dallas Mavericks, reikt een helpende hand.

Hoe hoger je klimt, hoe dieper je kan vallen. Delonte West klóm hoog. Tussen 2004 en 2012 verdiende de Amerikaan flink zijn brood als basketbalspeler in de NBA - bijna 20 miljoen dollar (17,4 miljoen euro), als we de looninkomsten op zijn contracten bij elkaar optellen. Bij de Cleveland Cavaliers speelde hij het spelletje zelfs aan de zijde van ene LeBron James. West stond ook op de loonlijst van de Boston Celtics, de Seattle SuperSonics en de Dallas Mavericks.

Delonte West in januari fysiek belaagd in Dallas:



Maar in 2008 werd duidelijk dat hij aan een bipolaire stoornis lijdt, een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen en soms zelfs depressieve gedachten. De carrière van West werd erdoor beïnvloed en vooral ingekort. Zo werd hij in 2010, nog voor zijn vertrek bij Cleveland, gearresteerd voor illegaal wapenbezit. Het leverde hem een schorsing op.

China en Venezuela

Met de carrière van West ging het steeds meer bergaf. Bij de Dallas Mavericks, zijn laatste team in de NBA, werd hij onder meer geschorst, nadat hij keet had geschopt na een nederlaag tijdens het preseason. Dat gebeurde wat later nog een keer en in oktober 2012 bedankten de Mavericks hem voor bewezen diensten. Dat was meteen ook het einde van zijn NBA-avontuur.

West speelde daarna nog bij de Texas Legends in de NBA D-League en hij ging ook nog in China spelen. Na vier matchen mocht hij echter alweer beschikken bij de Shanghai Sharks en voor het Venezolaanse Guaros de Lara speelde hij zelfs geen enkele wedstrijd, nadat hij er getekend had. West kon nog even bij de Texas Legends terecht, maar daar liep hij in 2015 een blessure op. Die kwetsuur betekende uiteindelijk het einde van zijn basketcarrière.

Zonder het basketbal als een constante in zijn leven zette West zijn ‘weg richting de hel’ - zoals de Amerikaanse media het omschrijven - pas echt in. De trein ontspoorde compleet en in 2016 werd de gevallen ster, die dus ooit 20 miljoen dollar had verdiend, op blote voeten en met enkel een ziekenhuiskleed aan gespot op straat. Later dat jaar deed ook een foto de ronde die leek te bewijzen dat West dakloos was. Daarna bleef het een tijdlang stil rond de Amerikaan.

Helpende hand Mark Cuban

Tot in januari. Op een filmpje dat flink gedeeld wordt op Twitter, is te zien hoe hij enkele rake klappen en schoppen moet incasseren op straat. Waarna hij compleet van de wereld was. Op andere beelden heeft West - in bloot bovenlijf - handboeien aan. Hij lijkt versuft en heeft geen te fraaie woorden in petto voor de agenten rond hem. De beelden werden ook gemaakt door een agent, die volgens Amerikaanse media inmiddels geschorst is. “Delontes ziekte is als een kanker. Het kan iedereen treffen. Rijk of arm. Of je in de NBA gespeeld hebt of basketbal op het allerlaagste niveau”, aldus zijn broer.

En deze dagen gaat een foto viraal waarop te zien is hoe West met een kartonnen bordje in de hand staat te bedelen aan een kruispunt in Noord-Dallas. Het sein voor Mark Cuban, eigenaar van de Mavericks, om in te grijpen. Na verschillende pogingen wist hij West eindelijk telefonisch te bereiken, waarop ze gisteravond afspraken bij een tankstation.

In een naburig hotel tekende Cuban zijn strijdplan uit en wist hij, volgens de entourage van West, de ex-speler te overtuigen zich te laten opnemen. Iets waar anderen de voorbije maanden niet in geslaagd zijn. Want ook Doc Rivers, zijn coach toen hij nog bij Celtic speelde, en gewezen ploegmaat Jameer Nelson probeerden West eerder dit jaar te helpen. Tevergeefs. Cuban zei dat hij alle kosten voor de opname op zich zou nemen. West speelde in 2011 en 2012 voor de Mavs.

