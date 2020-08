Allemand wint in WNBA Belgisch onderonsje met Meesseman en laat persoonlijk puntenrecord noteren Redactie

10 augustus 2020

11u21

Bron: Belga 0 WNBA Julie Allemand heeft zondag in de IMG Academy in Bradenton (Florida) met Indiana Fever het Belgische onderonsje in de WNBA, het Noord-Amerikaanse kampioenschap in het vrouwenbasket, tegen de Washington Mystics van Emma Meesseman met 91-84 gewonnen.

In het duel liet Allemand dertien punten noteren, haar record in de WNBA. De Belgian Cat voegde daar nog vijf assists, zes rebounds, twee blocks en een interceptie aan toe in 36 speelminuten. Gemiddeld zit ze nu aan 5,7 assists per wedstrijd, de op twee na beste cijfers in de WNBA.

Bij de tegenstander was Meesseman met negentien punten topschutter. Dat bleek niet voldoende om de titelhouder van een vierde nederlaag op rij te behoeden. Met drie zeges en vier nederlagen op de teller komen ze voorlopig niet verder dan de achtste plaats. Indiana staat met hetzelfde gemiddelde op de negende plaats.

Het WNBA-seizoen werd vanwege de coronacrisis ingekort tot 22 wedstrijden per ploeg. Nadien volgen de play-offs voor de beste acht teams. De finale staat in oktober geprogrammeerd.