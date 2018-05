Alle hens aan dek in NBA: Rockets op weg om titelverdediger voor het eerst sinds 2014 uit de finale te houden DMM

25 mei 2018

08u43

Bron: Belga/ANP 0 NBA De basketballers van de Houston Rockets hebben nog één zege nodig om de finale voor de NBA-titel te bereiken. In het eigen Toyota Centre in Houston versloegen de Rockets regerend kampioen Golden State Warriors met 98-94. In de best-of-sevenserie in de finale van de Western Conference staat het nu 3-2 voor Houston.

Bij de thuisploeg blonk Eric Gordon uit. Vanop de bank zorgde hij voor 24 punten. James Harden moest tevreden zijn met 19 punten. Golden State Warriors maakte in het tweede kwart een achterstand goed, om met gelijke stand (45-45) de rust in te gaan. Door een afgekeurd punt van de Rockets begonnen de bezoekers uit Oakland zelfs met een puntje voorsprong aan het laatste kwart.

Daarin trok de ploeg van James Harden en Chris Paul met 27 punten tegen 22 voor de Warriors alsnog aan het langste eind. Paul himself gooide 20 punten door de korf, maar de point guard moest in het slot het terrein met een hamstringblessure verlaten.

Het wordt nog afwachten of hij tijdig hersteld is voor het zesde duel, waarin Houston zich kan verzekeren van een ticket voor de NBA-finale. Dat zou de eerste keer zijn sinds de Rockets in 1995 de titel pakten. Bij Golden State, zonder de aan de knie geblesseerde Andre Iguodala, was Kevin Durant de topscorer met 29 punten. De Warriors dreigen voor het eerst sinds 2014 de NBA-finale te missen.

Het team dat het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt Boston of Cleveland, de finalisten in het Oosten. De tussenstand in dat duel is 3-2 in het voordeel van Boston.

FINAL STAT LINES FROM THE @HoustonRockets Game 5 W!



Eric Gordon: 24 PTS, 3 3PM

CP3: 20 PTS, 7 REB, 6 AST, 3 STL

James Harden: 19 PTS, 4 AST

Clint Capela: 12 PTS, 14 REB#Rockets #NBAPlayoffs



Kevin Durant: 29 PTS

Klay: 23 PTS

Steph: 22 PTS, 7 REB, 6 AST

