Afgekeurde dunk zorgt voor ophef in NBA: refs laten zich vangen aan optische illusie GVS

04 december 2019

11u41 2 NBA Er wordt stevig nagepraat over het NBA-duel tussen de Houston Rockets en de San Antonio Spurs. Een dunk van topper James Harden werd onterecht afgekeurd nadat de bal via het net weer op de ring sprong. Een scheidsrechterlijke dwaling die de Rockets zuur opbrak, want de Spurs namen vervolgens via twee verlengingen nog de bovenhand.

refs just ruled this basket no good pic.twitter.com/7yKehmQvuQ Rob Perez(@ WorldWideWob) link

James Harden is on a roll in de NBA. Vorige week liet hij nog 60 punten optekenen, gisteren kregen de San Antonio Spurs er 50 op hun bord. Toch bleef de ster van de Houston Rockets met frustraties achter. Niet alleen omdat de Spurs nipt wonnen na een dubbele verlenging, maar vooral omdat een dunk onterecht werd afgekeurd.

Met nog acht minuten te gaan en een ogenschijnlijk geruststellende voorsprong van 102-89 kreeg Harden vrije baan richting de korf. De 30-jarige Amerikaan dunkte, waarna de bal het net inging maar dan weer op de ring sprong. Zo leek het alsof de bal nooit door het net was gegaan. Een optische illusie waar de scheidsrechters en in eerste instantie ook de commentatoren zich aan lieten vangen: geen score. De spelers van de Rockets - met Harden op kop - konden hun ogen niet geloven. Op de koop toe waren ze door de gemiste pot het noorden volledig kwijt. De Spurs gingen er nog op en over: 135-133 na twee verlengingen en een ongeziene spelfase.

James Harden dunks, referees missed it (then admit it should have counted). Now Spurs 135-133 OT2 W over the Rockets is under review from #NBA offices: Houston thinks they can get to replay the final 7:50 (OTs excluded), per @espn_macmahon pic.twitter.com/Vk2Rkvc4vB Davide Chinellato(@ dchinellato) link

Referee James Capers gaf na het duel zijn fout toe. De score moest geteld hebben. “De bal leek terug uit de ring te komen nog voor hij het net had geraakt”, klinkt het. “Het leek wel of hij over de rand blééf rollen. Maar nu ik de beelden heb bekeken, is het inderdaad duidelijk dat de bal wel degelijk ‘door’ het net ging.” Er kwam geen review, “omdat de Rockets die niet binnen de dertig seconden aanvroegen.”

Hier lijkt het niet bij te blijven, want ESPN-verslaggever Tim MacMahon weet dat het nummer vijf uit de Western Conference actie zal ondernemen om de eindstand te corrigeren. “En ze zijn er zeker van dat ze hun gelijk zullen halen”, aldus MacMahon.

Lakers blijven winnen

De LA Lakers blijven uitstekend presteren in de Western Conference van de NBA. De koploper haalde het in de clash in Denver met 96-105 van de Nuggets. Anthony Davis en superster LeBron James waren de uitblinkers met elk 25 punten.

Voor James en co is de zege een revanche op de nederlaag van zondag, thuis tegen Dallas. Dat was het eerste verlies na tien overwinningen op rij. Voor Denver, dat Jamal Murray met 22 punten als meest productieve speler had, was het de tweede nederlaag na een reeks van zes overwinningen.

Stadsgenoot LA Clippers blijft intussen in de buurt van de Lakers. Met Montrezl Harrell als topscorer won de tweede ploeg uit LA met 117-97 van de Portland Trail Blazers. Harrell was goed voor 26 punten, Paul George deed er 25 bij. De Clippers zijn knap tweede in het westen.

Verder won Dallas opnieuw, met 97-118 in New Orleans. Youngster Luka Doncic was eens te meer de smaakmaker met 33 punten en 18 rebounds. Dallas is met veertien overwinningen in twintig duels vierde in het westen. Ook Orlando Magic boekte gisteren een uitzege, 120-127 bij de Washington Wizards, en klimt zo naar de achtste stek in het oosten.