Achtste zege op rij voor New Orleans in NBA

05 maart 2018

08u54

Bron: Belga 0 NBA New Orleans heeft zondag zijn achtste zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In het American Airlines Center van Dallas gingen ze met 109-126 winnen.

Uitblinker bij de bezoekers was Anthony Davis, met 23 punten en 13 rebounds. In hun laatste acht wedstrijden zijn de Pelicans goed voor een gemiddelde van 127 punten per wedstrijd.

Voor het Canadese Toronto Raptors staat de teller intussen op elf zeges in twaalf duels. In het eigen huis werd er deze keer met 103-98 gewonnen van Charlotte Hornets. In de Eastern Conference blijven de Raptors met 45 gewonnen duels autoritair aan de leiding, voor Boston Celtics en Cleveland Cavaliers.