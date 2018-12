Achtste zege op rij voor Celtics, Raptors gaan verrassend onderuit LPB

15 december 2018

09u02

Boston heeft zijn achtste zege op rij laten noteren in de NBA. In eigen huis waren de Celtics met 129-109 duidelijk te sterk voor Atlanta. Bij Boston lieten Kyrie Irving (24 punten), Jayson Tatum (22), Marcus Morris (20) en Gordon Hayward (19) hoge scores optekenen. Met achttien zeges en tien nederlagen zijn de Celtics na een zwakke competitiestart intussen opgeklommen naar de vierde plaats in de Eastern Conference.

Leider Toronto Raptors ging met 128-122 onderuit op bezoek bij Portland. Een verrassende nederlaag, want bij hun vorige twee verplaatsingen - op bezoek bij LA Clippers en titelhouder Golden State Warriors - boekten ze knappe zeges. Met 23 overwinningen blijven de Raptors wel autoritair aan de leiding.