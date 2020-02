20.000 punten voor Russell Westbrook: Houston wint kraker tegen LA Lakers Redactie

07 februari 2020

09u48

Bron: Belga 0 Basketbal Houston heeft donderdagavond de topaffiche bij de Los Angeles Lakers gewonnen met 111-121. Russell Westbrook was de sterkhouder bij de Rockets. Hij scoorde 41 punten en rondde de kaap van 20.000 punten. Hij is met LeBron James en Oscar Robertson de enige speler in de NBA-geschiedenis met 20.000 punten, 7.000 assists en 6.000 rebounds.

"Ik voel mij gezegend", reageerde Westbrook. "Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en dankbaar dat ik zo'n fantastische ploegmaats heb.”

LeBron James kwam voor eigen publiek niet verder dan 18 punten (en 15 assists). Zijn teamgenoot Anthony Davis tekende voor 32 punten (en 13 rebounds). Voor de Lakers was het de twaalfde nederlaag in 50 wedstrijden. Ze blijven wel comfortabel aan de leiding in de Western Conference voor stadsgenoot Clippers (36-15), Denver (36-16) en Houston (33-18).

Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, haalde het thuis van Philadelphia met 112-101. Giannis Antetokounmpo, de regerende MVP, leidde de Bucks met 36 punten en 20 rebounds naar de 44e overwinning van het seizoen (tegen slechts zeven nederlagen).

Herdenking Kobe Bryant

Nog donderdag raakte bekend dat de LA Lakers op 24 februari in hun Staples Center een herdenking voor Kobe Bryant zullen organiseren. De vijfvoudige NBA-kampioen verongelukte samen met onder meer zijn 13-jarige dochter Gianna tijdens een helikoptercrash op 26 januari. In het Staples Center werden eerder al indrukwekkende herdenkingen gehouden voor artiesten als Michael Jackson en Nipsey Hussle. De datum van 24 februari is symbolisch gekozen want 24 was het tweede nummer van Bryant bij de Lakers en met nummer 2 speelde dochter Gianna.