‘Vijandige’ fans moedigen hem aan, om te dunken moet hij amper opveren: NBA heeft er met reus van 2m31 een stevige attractie bij TLB

27 oktober 2019

12u06 4 NBA Tacko Fall heeft zijn debuut gemaakt in de NBA. De 23-jarige Senegalees, die liefst 231 centimeter boven het aardoppervlak uitsteekt, hielp de Boston Celtics om de New York Knicks te verslaan (95-118). Minder dan vier minuten speelde hij mee in Madison Square Garden, maar toch gaat Fall duchtig over de tongen.

Zijn debuut had er eigenlijk al eerder moeten komen. Maar Fall moest passen voor de vorige match na een ongelukje. Nadat de Senegalees zijn handen had gewassen na een training, stootte hij zijn hoofd tegen een “laag plafond”. Er leek eerst geen vuiltje aan de lucht en de Afrikaan trok gewoon mee naar een liefdadigheidsevent met zijn ploegmaats. Maar volgens Masslive werd Fall de volgende ochtend toch onwel en viel hij zelfs flauw.

In New York was Fall dus wél van de partij en dat heeft Madison Square Garden geweten. “Zelfs de fans van de New York Knicks moedigden hem aan”, schrijft ESPN-journaliste Malika Andrews. “’We want Tacko! We want Tacko!’, zo klonk het. Toen hij dan uiteindelijk op het veld stond, werd hij telkens luid aangemoedigd telkens hij de bal had. Door nagenoeg iedereen in het stadion.”

Toen Fall zijn opwachting maakte, lag de match al in een beslissende plooi. De Senegalees zou uiteindelijk 3 minuten en 38 seconden op het parket staan en daarin was hij goed voor 4 punten en drie rebounds. Zijn punten kwamen er telkens na een dunk, Fall moest amper opveren om de bal in de ring - 3 meter en 5 centimeter hoog - te deponeren (zie video onder). En of de NBA er een attractie bij heeft.

El gigante Tacko Fall debutó en la NBA. Cuatro puntos con dos mates casi sin saltar. pic.twitter.com/DaNCaMd94u Sp_ | NBA(@ NBAsphera) link

Fall speelt al enkele jaren in de Verenigde Staten. De Senegalees kwam vier seizoenen uit voor de University of Central Florida en daar liet hij een shotpercentage van maar liefst 74 procent optekenen. “Tien jaar geleden, zou hij zonder twijfel een eersterondekeuze geweest zijn in de drafts”, zei Wes Wilcox, gewezen general manager van de Atlanta Hawks, een tijd geleden . “Hij loopt en beweegt goed en heeft, voor iemand met zijn lengte, een sterk coördinatievermogen.”

Met zijn 2m31 is Fall één van de grootste NBA-spelers ooit. De Senegalees zou net iets kleiner zijn dan de recordhouders, met name de Roemeen Gheorghe Muresan en de in Soedan geboren Amerikaan Manute Bol.

Ook zege voor Houston Rockets, Clippers verrassend onderuit

Nog in de NBA boekte Houston Rockets een 126-123-overwinning tegen New Orleans. Russell Westbrook nam 28 punten voor zijn rekening, 10 rebounds en 13 assists. Daarmee lukte hij de 139e triple-double in zijn carrière en passeerde hij de legendarische Earvin Magic Johnson, die zijn teller zag stoppen op 138. Recordhouder aller tijden is Oscar Robertson met 181. Voor de dertigjarige Westbrook was het zijn eerste triple-double voor de Rockets. Hij kwam in het tussenseizoen over van Oklahoma City Thunder.

“Tegenwoordig kijkt niemand nog op van een triple-double, maar ik stop daar wel enorm veel energie in”, vertelde Westbrook na afloop. “Ik moet veel opofferingen doen om elke avond op topniveau te zijn. Je mag zoiets nooit als vanzelfsprekend beschouwen.”

LA Clippers liep op bezoek bij Phoenix Suns tegen een verrassende 130-122 nederlaag aan, na eerdere indrukwekkende zeges tegen stadsgenoot Lakers en Golden State Warriors. Ook Milwaukee Bucks ging met 126-131 onderuit tegen Miami Heat. In eigen huis telden ze in het derde kwart nog een voorsprong van 21 punten.