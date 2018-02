'Verrassing': LeBron James is met dit monsterbedrag voor vierde jaar op rij bestbetaalde speler in NBA YP

08 februari 2018

17u39

Bron: Belga 0 NBA Voor het vierde jaar op rij is LeBron James de bestbetaalde speler in de NBA. Dat becijferde economisch magazine Forbes. De topspeler van de Cleveland Cavaliers verdient 85,3 miljoen dollar, zo'n 69,45 miljoen euro.

Bovenop die reusachtige som komt nog een bedrag van 52 miljoen dollar (42,34 miljoen euro), die James overhoudt aan zijn sponsorcontracten. Nike bijvoorbeeld betaalt jaarlijks 30 miljoen dollar (24,4 miljoen euro) aan de Amerikaanse basketballer.

Stephen Curry, de MVP van Golden State, komt als tweede in de lijst van best betaalde NBA-spelers. Hij verdient 76,7 miljoen dollar (62,45 miljoen euro). Zijn ploegmakker Kevin Durant ontvangt jaarlijks 58 miljoen dollar (47,22 miljoen euro) en is daarmee derde. Verderop volgen James Harden (Houston) en Russell Westbrook (Oklahoma City) met respectievelijk 39,33 miljoen euro en 38,67 miljoen euro.

De Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), nummer zeven, zag zijn verdiensten stijgen met liefst 500 procent, tot 28,9 miljoen euro.

In totaal verdienden liefst 42 spelers minstens 20 miljoen dollar (16,3 miljoen euro).