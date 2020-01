“Vanessa Bryant kan geen zin afmaken zonder daarbij in tranen uit te barsten” YP

29 januari 2020

16u58

Bron: PEOPLE 0 Kobe Bryant overleden Het is nu drie dagen geleden dat Kobe Bryant (41) en zijn dochtertje Gianna (13) samen met zeven anderen het leven lieten bij een vreselijke helikoptercrash. Het Amerikaanse PEOPLE sprak met een bron dicht bij de familie: “Vanessa kan geen zin afmaken zonder in tranen uit te barsten”, klinkt het.

Kobe en Vanessa Bryant, toen respectievelijk 22 en 18 jaar oud, stapten in 2001 in het huwelijksbootje. Intussen kregen ze met Natalia (17), Gianna (13), Bianka (3) en Capri (zeven maanden) vier dochters, maar het gezin werd afgelopen zondag op abrupte manier uit elkaar gescheurd. Een bron dichtbij het gezin schetst bij het Amerikaanse PEOPLE hoe het er momenteel aan toegaat ten huize Bryant. “Vanessa is er kapot van. Ze kan zich amper staande houden en slaagt er niet in een zin af te maken zonder daarbij in tranen uit te barsten. Maar ze doet haar uiterste best, voor de andere meisjes. Zij moet nu tonen dat ze de sterkste is.”

Soulmates

“Op zoiets kán je je gewoonweg niet voorbereiden”, gaat de insider verder. “Vanessa en Kobe hadden hun ups en downs, maar ze waren wel soulmates. Ze zag in hem haar partner voor het leven. Gelukkig wordt ze nu omringd door mensen die haar en Kobe graag zien. Ze krijgt heel veel steun, maar het rouwproces zal nog heel lang duren”, besluit de bron.