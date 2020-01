‘The new kid on the block’: niet Zion, wél Ja Morant favoriet voor ‘Rookie of the Year’ in NBA Arend Schreurs

28 januari 2020

15u08 0 NBA “Tell that motherf***er about me!” Grote woorden van rookie Ja Morant aan het adres van voormalig MVP James Harden nadat Morant een belangrijke driepunter tegen diens Houston Rockets had gemaakt. Harden en de gehele NBA kennen de 20-jarige lefgozer ondertussen maar al te goed. Ja is dé favoriet voor de felbegeerde ‘Rookie of the Year’-trofee.

“Tell that motherf***er about me.”- Ja Morant



When Harden gave him space from the 3 point line pic.twitter.com/vRqpU7ExkC NBA RETWEET(@ RTNBA) link

Temetrius Jamel Morant, zoals hij voluit heet, werd als tweede van zijn lichting gekozen in de NBA-draft van dit jaar. Door al de hype rondom ene Zion Williamson raakte Morant wat in de vergetelheid. Dat heeft hij ondertussen helemaal omgedraaid: door zijn onbevreesde spel is hij uitgegroeid tot de leider in een jong Memphis Grizzlies-team, dat verrassend achtste staat in de Western Conference.

Al snel staken de vergelijkingen met een jonge Derrick Rose of een Russell Westbrook in zijn eerste Oklahoma-jaren de kop op. En begrijpelijk. Morant is net zoals die toppers onverschrokken: hij dunkt over zowat elke speler die hem in de weg durft te staan. Zo beëindigde hij onlangs bijna Kevin Loves carrière met een monsterdunk die hij op een haar na miste en zette hij de 2,08m grote Aron Baynes op een ‘poster’ — een dunk met veel contact die zo mooi is dat er een grote affiche van kan worden gemaakt. De kracht waarmee Ja naar de korf vliegt is nog eens zo indrukwekkend doordat hij slechts 79 kilogram weegt. Hij is daarmee de op vier na lichtste speler in de NBA. Toch zet hij met gemak tegenstanders weg die twee keer zoveel wegen.

Morant combineert die explosiviteit met fantastische dribbels en een verschroeiende versnelling. Met die combo maakt hij de bal ongrijpbaar voor zijn rechtstreekse tegenstander. Zijn cijfers liegen er dan ook niet om: 17,4 punten en 7,1 assists.

En daar blijft het niet bij: zijn zogezegde zwakte, schieten, is helemaal niet zo slecht. Hij scoort 39,5% van zijn driepunters en is daarmee de op vier na efficiëntste driepuntschutter op zijn point guard-positie.

Ook kan Morant duidelijk het spel maken: 7 assists per wedstrijd. Vooral het samenspel met die andere ‘young blood’ van de Grizzlies, Jaren Jackson Jr., verloopt foutloos. ‘Triple J’ bewijst in zijn tweede seizoen opnieuw zijn waarde. Hij is goed voor 18 punten en scoorde onder meer 9 driepunters tegen de Bucks. Het prototype van een toekomstige center dus. Een sterke jongen die blind driepunters kan raken.

Ja en JJJ leidden de Memphis Grizzlies naar een uitstekende achtste plaats in een altijd zwaar Western Conference. Het wordt een hevige strijd voor die achtste plaats en dus het laatste play-offticket. Zowel de Spurs, de Blazers en de Pelicans doen allemaal nog mee voor die strijdplaats.

De Memphis Grizzlies wonnen acht van hun laatste tien wedstrijden, waarvan zeven op rij. In die winstreeks versloegen ze zowel de LA Clippers als de Houston Rockets. Ja Morant werd uitgeroepen tot MVP in de wedstrijd tegen de Rockets. Hij eindigde met 26 punten, waarvan 11 in het vierde kwart, 8 assists en een schotpercentage van 91%. Hij trakteerde Harden toen op de befaamde ‘motherf***er-uitspraak’.

Voor het seizoen was de algemene consensus dat Zion Williamson de felbegeerde ‘Rookie of the Year’-trofee zou binnenhalen. Maar dat was buiten Zions blessureleed gerekend. Ondertussen heeft Ja Morant die favorietenrol overgenomen. Zion heeft nog een half seizoen om zijn achterstand goed te maken, maar als Ja zo blijft doorstomen is dat tevergeefse moeite.