'Not in my house': LeBron James zowaar afgestopt bij een dunk in Brooklyn bij nieuw verlies LA Lakers



19 december 2018

09u48

Bron: Belga 0 NBA De LA Lakers hebben met 115-110 verloren op het parket van Brooklyn in de NBA. Superster LeBron James liet 36 punten en 13 rebounds optekenen bij de Lakers, al werd hij ook op bijzonder spectaculaire wijze afgeblokt door Jarrett Allen. Slechts de 9de keer in 1.850 dunkpogingen dat hem dat overkwam zowaar. Voor Brooklyn was D’Angelo Russell goed voor 22 punten en 13 assists.

Bij de thuisploeg was ook Jared Dudley van goudwaarde in het slot. De small forward maakte tien van zijn 13 punten in het laatste quarter. De Nets behaalden hun zesde zege op rij, voor de Lakers was het de derde nederlaag in vier wedstrijden.

LeBron attacks the rack for the @Lakers!#LakeShow 80#WeGoHard 88



In de Western Conference staan de LA Lakers op de vierde plaats, met 18 zeges tegenover 13 nederlagen. In het Oosten is Brooklyn, dat zijn 14de zege boekte in 32 wedstrijden, terug te vinden op de tiende stek.

Denver, koploper in het Westen (21 zeges-9 nederlagen), haalde het met 126-118 van Dallas. Denvers Nikola Jokic was met 32 punten de topscorer van de partij. De Serviër lukte ook 16 rebounds.

Ook niet te versmaden, ondanks dat het shot niet telde: het shot van Luka Doncic. De Sloveen van de Dallas Mavericks raakte eerst bijna het dak en dan amper net.

De uitslagen:

Atlanta - Washington 118-110

Brooklyn - LA Lakers 115-110

Denver - Dallas 126-118

Indiana - Cleveland 91-92

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 71,9 32 23 9

2. Milwaukee 69,0 29 20 9

3. Indiana 64,5 31 20 11

4. Philadelphia 62,5 32 20 12

5. Boston 62,1 29 18 11

6. Detroit 50,0 28 14 14

7. Charlotte 48,3 29 14 15

8. Orlando 48,3 29 14 15

9. Miami 44,8 29 13 16

10. Brooklyn 43,8 32 14 18

11. Washington 38,7 31 12 19

12. New York 28,1 32 9 23

13. Cleveland 25,8 31 8 23

14. Atlanta 23,3 30 7 23

15. Chicago 22,6 31 7 24

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 70,0 30 21 9

2. Golden State 67,7 31 21 10

3. Oklahoma City 65,5 29 19 10

4. LA Lakers 58,1 31 18 13

5. Portland 56,7 30 17 13

6. LA Clippers 56,7 30 17 13

7. Memphis 53,3 30 16 14

8. Sacramento 53,3 30 16 14

9. Dallas 51,7 29 15 14

10. Houston 51,7 29 15 14

11. San Antonio 51,6 31 16 15

12. New Orleans 48,4 31 15 16

13. Minnesota 46,7 30 14 16

14. Utah 45,2 31 14 17

15. Phoenix 22,6 31 7 24

Programma van woensdag:

Charlotte - Cleveland

Orlando - San Antonio

Philadelphia - New York

Boston - Phoenix

Toronto - Indiana

Chicago - Brooklyn

Houston - Washington

Milwaukee - New Orleans

Minnesota - Detroit

Utah - Golden State

Portland - Memphis

Sacramento - Oklahoma City