"NBA-speler verkrachtte zijn buurvrouw"

31 maart 2019

08u31

Bron: ANP/Belga 1 NBA NBA-basketballer Kristaps Porzingis wordt ervan verdacht zijn buurvrouw in New York te hebben verkracht. De 23-jarige pivot, die nu uitkomt voor de Dallas Mavericks, speelde destijds voor de New York Knicks.

Volgens The New York Post vonden de feiten plaats in februari 2018 toen de 23-jarige speler uitkwam voor New York Knicks. De vrouw stelt dat ze door Porzingis uitgenodigd werd om naar zijn appartement te komen, maar toen ze eenmaal binnen was overmeesterde en verkrachtte hij haar.

De autoriteiten nemen de aanklacht serieus, ook al speelde het voorval zich dertien maanden geleden af en deed de vrouw pas vorige week aangifte. Ze vertelde de politie dat Porzingis haar 68.000 dollar zwijggeld had aangeboden, dat ze wilde gebruiken voor de studie van haar broer. Toen de basketballer hierop terugkwam, besloot ze aangifte te doen. De Amerikaanse krant acht haar getuigenis alvast “geloofwaardig”.

Wij zijn op de hoogte van deze beschuldigingen, die mijn cliënt volledig ontkent De advocaat van Porzingis

Bij de advocaat van Porzingis klinkt er een ander verhaal. “Wij hebben de autoriteiten eind vorig jaar op de hoogte gebracht nadat mijn cliënt slachtoffer was geworden van een poging tot afpersing”, zo schreef hij in een mededeling aan sportzender ESPN. “Wij zijn dus op de hoogte van deze beschuldigingen, die mijn cliënt volledig ontkent.”

De Letse basketballer, met zijn 2.21 meter de langste speler in de NBA, ontkent volgens zijn advocaat de beschuldigingen. Hij wil verder geen commentaar geven.