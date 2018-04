“LeBron James blijft de beste maar de kampioen zal uit het Westen komen” Start van de NBA-play-offs: doorbreekt Houston de dominantie van Golden State en Cleveland ? Dave Bastiaenssen

12 april 2018

23u00 0 NBA Zaterdag starten de NBA play-offs. Wie wordt de opvolger van Golden State ? De Warriors, NBA-kampioen van vorig jaar, wonnen twee van de laatste drie NBA-titels en blijven kandidaat voor de grote finale. De voornaamste uitdager van de Warriors komt uit het Westen: Houston Rockets, dat het beste resultaat in de competitie neerzette. In het Oosten blijft Cleveland Caveliers de grote favoriet voor de NBA-finale.

Tony Van Den Bosch, commentator bij Play-Sports, analyseert voor HLN de NBA play-offs. De favorieten, de outsiders, de mogelijke verrassingen. Van Den Bosch analyseert zoals zijn speel- en coachesstijl: scherpzinnig, op intuïtie en met gevoel voor humor. “LeBron James blijft de beste maar de kampioen zal uit het Westen komen”, zegt hij. “En Philadelphia Sixers kan voor de verrassing zorgen.”

Houston: beste resultaat

De titelfavorieten in het Westen zijn Houston Rockets en Golden State Warriors. In het offensieve systeem van coach Mike D’Antoni leidden James “The beard” Harden, met 30,4 punten de beste schutter van de competitie, en Chris Paul Houston met 65 zeges en 17 nederlagen naar het beste resultaat in de reguliere competitie. Maar of dit voldoende zal zijn om als nummer één uit het Westen te komen, is afwachten.

Ondanks de blessurelast van de sterkhouders Klay Thompson, miste 9 matchen door blessure, Kevin Durant, miste 14 matchen, en Stephen Curry, speelde amper 51 van de 82 competitiewedstrijden en is nog steeds uit met een enkelblessure, zette Golden state het op één na beste resultaat neer. Curry wordt pas speelklaar verwacht vanaf de tweede ronde.

“Houston Rockets of Golden State Warriors ? Daar heb ik een glazen bol voor nodig. Moeilijk te voorspellen. Als de enkel van sterspeler Stephen Curry het houdt, dan heeft Golden State de beste troeven. De ploeg heeft de ervaring om finales te spelen. Maar met of zonder Curry, Houston blijft een gevaarlijke klip en heeft het thuisvoordeel in de play-offs. Elke beslissende match kunnen de Rockets in eigen zaal spelen.”

James

Ondanks de vierde plaats in het Oosten blijf Cleveland Caveliers de grote favoriet in de Eastern Conference. De club gokte zwaar in februari toen het de roster nog grondig door elkaar schudde. LeBron James domineerde de Conference. Beter en sterker dan ooit is hij op zijn 33. Voor het eerst in zijn 15-jarige NBA-carrière miste King James geen enkele van de 82 competitiematchen. Zijn 27,5 punten, 8,6 rebounds en 9,1 assists van het voorbije seizoen zijn beter dan zijn carrièregemiddeldes.

“In het Oosten is er geen ploeg die Cleveland Caveliers en LeBron James van een vierde opeenvolgende NBA-finale kan halen. James blijft de strafste speler van de NBA. Met Kevin Love, JR Smith, Tristan Thompson en Kyle Korver is James nog steeds omringd met ploegmaats die ervaring hebben met de finales. Overtuigend was het seizoen van Cleveland niet, maar als het moeilijk wordt zal James wel het verschil maken.”

Wie kan Cleveland bedreigen ? Toronto Raptors, dat het beste resultaat heeft neergezet in het Oosten ? Of Boston Celtics, een heel seizoen lang geplaagd door blessures ?

“Ik zie geen van beide ploegen in de grote finale. Toronto speelde een uitstekend seizoen maar de invallersbank is onvoldoende gestoffeerd om finale-ambities te koesteren. Met het behalen van de tweede plaats in het oosten hebben we van Boston Celtics al het beste gezien. Een straffe prestatie gezien de blessurelast die de ploeg al een heel seizoen geteisterd heeft. Irving, Hayward, Theis: we zien geen van deze spelers in de play-offs.”

2018 Playoffs are set.



Round 1 Raps vs Wiz this Saturday at 5:30. #WeTheNorth



Full Schedule » https://t.co/cuczTwriUg pic.twitter.com/0jG7uHdRap Toronto Raptors(@ Raptors) link

Philadelphia: 16 zeges op rij

De rol van voornaamste concurrent voor Cleveland Caveliers lijkt weggelegd voor Philadelphia. De Sixers eindigden de competitie met een winnende reeks van 16 wedstrijden. Een teamrecord, goed voor de derde plaats in het Oosten. Het vorige zegerecord (14 zeges) in een seizoen dateerde al van 1983, toen de NBA-iconen Julius Erving en Moses Malone de ploeg naar de voorlopig laatste NBA titel leidden.

“Philadelphia kan de voornaamste uitdager worden van de Caveliers. De groeimarge van deze jonge ploeg is enorm. Ben Simmons, Markelle Fultz, Joel Embiid: deze combinatie van talent is uitzonderlijk. Een titelkandidaat zou ik de Sixers nog niet noemen, maar als de ploeg bij elkaar blijft zal het niet lang meer duren vooraleer ze de favorietenrol kan opnemen.”

Vanaf zaterdag barst het spektakel los, 16 ploegen beginnen dan aan de play-offs. Half juni is de NBA-kampioen gekend. Welke ploeg schrijft haar naam op de erelijst bij ?

Play-off schema:

Eastern Conference:

Toronto-Washington

Cleveland-Indiana

Boston-Milwaukee

Philadelphia-Miami

Western Conference:

Houston-Minnesota

Oklahoma-Utah

Golden State-San Antonio

Portland-New Orleans