‘Grapjas’ Gobert krijgt deksel op neus: Fransman nu zelf besmet met corona, NBA ligt stil NVE

12 maart 2020

07u49 0 NBA Een pijnlijk misplaatste grap. Rudy Gobert, speler van het Amerikaanse basketbalteam Utah Jazz, is de volgende in de ondertussen lange rij slachtoffers van het coronavirus. Gobert kwam enkele dagen eerder nog in opspraak omdat hij de spot dreef met het virus. De NBA heeft ondertussen aangekondigd om de nationale competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen.

Het testresultaat van Gobert is woensdag (lokale tijd) kort voor aanvang van de wedstrijd tussen Utah Jazz en Oklahoma City Thunder bekendgemaakt. Volgens de NBA was de Franse speler niet aanwezig in het stadion, hij was in het teamhotel gebleven. De wedstrijd werd meteen uitgesteld na het nieuws. De spelers van Utah Jazz werden in quarantaine gehouden in de Chesapeake Energy Arena, het stadion waar de match vannacht zou hebben plaatsgevonden. Er zal worden getest of ook andere spelers slachtoffer zijn van het virus.

Enkele dagen eerder dreef Gobert nog de spot met het virus. Na het beantwoorden van enkele vragen op een persconferentie maakte hij aanstalten om weg te gaan. Hij bedacht zich en betastte bij het buitengaan nog even alle persmicrofoons en spraakrecorders die voor hem op tafel lagen.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.



Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi Sports ReUp(@ SportsReUp) link

Een knipoog naar de nieuwe regels van de NBA. Spelers moesten 1,8 tot 2,4 meter afstand houden van de journalisten. Hij had geen schrik van het virus, dat was duidelijk. Toen werd zijn ‘grap’ al niet goed onthaald, maar in het licht van de huidige testresultaten is het vrijwel dramatisch.

De NBA, de nationale basketbalcompetitie in de Verenigde Staten, heeft de competitie nu met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het besluit komt nadat bij een speler van Utah Jazz, Rudy Gobert, besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Door het drukke speelschema van de clubs kan één besmette speler het virus in vijf dagen onder spelers van alle 30 teams verspreiden.

De NBA adviseerde ook de teams die de laatste tien dagen tegen Utah Jazz hebben gespeeld om zich in quarantaine te plaatsen. Dit gaat om de Cleveland Cavaliers, de New York Knicks, de Boston Celtics, de Detroit Pistons en de Toronto Raptors.

Gobert heeft verder een goeie reputatie met de media. De Fransman werd vorig seizoen nog genomineerd voor de Magic Johnson Award. Deze erkent de spelers die zijn goeie prestaties op het veld het beste combineert met goeie samenwerking met de media. Hij werd in 2018 en 2019 uitgeroepen tot beste verdediger van het jaar in de NBA, in 2020 haalde hij een plekje in het All-Star team.