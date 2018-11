“Een duivelse avond”: Derrick Rose helpt Minnesota met 50 (!) punten aan zege in NBA Redactie

01 november 2018

09u33

Bron: Belga 0 NBA Derrick Rose heeft er in de NBA bijna eigenhandig voor gezorgd dat zijn team Minnesota een nipte 128-125-zege behaalde tegen Utah. De 30-jarige MVP uit 2011 nam vijftig punten voor zijn rekening, een persoonlijk record.

Rose verbeterde zijn record met acht punten. "Een duivelse avond", noemde hij het nadien.

In de Western Conference haalde Golden State het met 131-121 van New Orleans. Stephen Curry was in het winnende kamp de grote man met 37 punten. Aan de overkant lieten Jrue Holiday (28 ptn) en Nikola Mirotic (26 ptn) zich opmerken, maar dat volstond dus niet.

Golden State voert de Western Conference aan met acht zeges en een verlies. Denver, dat Chicago (107-108) na verlengingen versloeg, volgt met zes zeges en een nederlaag.