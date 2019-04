NBA-spelers verkiezen Michael Jordan tot beste aller tijden YP

09 april 2019

10u16

Bron: Belga 0 Basketbal Een enquête van website The Athletic bij 127 spelers die momenteel in de NBA actief zijn, heeft Michael Jordan naar voren gebracht als beste basketballer aller tijden. Jordan liet LeBron James met ruim verschil achter zich.

Jordan, zesvoudig NBA-kampioen, kreeg 73 procent van de stemmen. Hij werd op zeer ruime afstand gevolgd door LeBron James (11,9 procent) en Kobe Bryant (10,6 procent).

Nog volgens dezelfde enquête is James Harden (Houston Rockets) de grote favoriet om dit seizoen tot MVP verkozen te worden. Hij kreeg 44,3 procent van de stemmen en bleef daarmee Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 38,9 procent) en Paul George (Oklahoma City, 12,7 procent) voor.

Universiteit van Virginia steekt NCAA-titel op zak

De Universiteit van Virginia, het eerste reekshoofd, heeft afgelopen nacht eindelijk zijn eerste NCAA-titel behaald. Virginia versloeg in de finale van het Amerikaans universiteitskampioenschap in Minneapolis tegenstander Texas Tech, het derde reekshoofd, na een verlenging met 85-77. De’Andre Hunter was de uitblinker van de avond met 27 punten.

Voor Virginia is het kampioenschap een mooie weerwraak op de trieste afgang vorig jaar. Toen zorgde het universiteitsteam voor de trieste primeur door als eerste reekshoofd in de eerste ronde uitgeschakeld te worden. Dat was nooit eerder gebeurd.

Het was voor de Cavaliers van Virginia de derde finale uit haar geschiedenis, de eerste sinds 1984. De Red Raiders van Texas Tech van hun kant speelden hun eerste finale. Ze kwamen de reguliere competitie ongeslagen door.