Natalia en Cathérine Moerkerke zien hoe Cindy 'Battlecat' Dandois triomfeert voor haar thuispubliek tijdens een (bijna) perfecte Belgische MMA-avond Hans Op de Beeck

07u00 0 rv Cindy Dandois beleefde de perfecte avond. Meer Sport Een geslaagde Belgische rentree voor Cindy Dandois. In de Lotto Arena, letterlijk op enkele honderden meters van haar deur, triomfeerde ze in stijl. Ook Tommy Depret en Ben Dandois, de broer van Cindy, boekten mooie Belgische successen tijdens het event Cage Warriors 89. Alleen Ayton De Paepe moest zijn meerdere erkennen.

In de Antwerpse Lotto Arena was de 'Battlecat' de Belgische blikvanger. Cindy, die op vrijdag bij de weging al de show stal als zeemeermin Ariël, klopte de Engelse Kerry Hughes. In de eerste ronde moest het Engelse talent zich al gewonnen geven toen ze ten prooi viel aan de onmiskenbare judokwaliteiten van Dandois. Mooi volk trouwens in de Lotto Arena: naast Natalia en haar Amerikaanse vriendin Anastacia, volgde ook Cathérine Moerkerke de kamp. Zij maakt voor vtm-programma 'Cathérine' een reportage rond de Belgische MMA-kampioene. Voor de excentrieke Antwerpse -na elke kamp laat ze als herinnering daaraan een tattoo van een Disney-figuurtje zetten- haar negende zege in twaalf profkampen en opnieuw een stap dichter bij haar droomgevecht tegen Chris Cyborg, de huidige kampioene bij de vedergewichten in het UFC. In april dit jaar pakte Dandois nog nipt naast de wereldtitel bij de bantamgewichten tegen de Canadese Alexis Davis.

.@DandoisCindy finishes Kerry Hughes in Round 1 in front of a home crowd here in Belgium! 👏 pic.twitter.com/WtDryfwgCO Cage Warriors(@ CageWarriors) link

YES! Ook @DandoisCindy wint op #CW89! 💪🥊 pic.twitter.com/REdobSMLi8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@AnastaciaMusic in the house!! 🙌 Great to have you here at Cage Warriors 89 👊 pic.twitter.com/KWv1HmiFIE Cage Warriors(@ CageWarriors) link

En er was meer Belgisch succes in Antwerpen. Zowel Tommy Depret als Ben Dandois, de broer van Cindy, sloten in de Lotto Arena hun carrière in schoonheid af. Met de zoete smaak van de zege. Depret haalde het na een zware kamp van John Maguire in ronde drie, Dandois klopte voor zijn thuispubliek Chico Martinez.

The crowd go WILD for hometown hero Ben Dandois here in Antwerp! Watch our Pro prelims LIVE and FREE on our Facebook page 👊 pic.twitter.com/w8j6Zo2VWy Cage Warriors(@ CageWarriors) link

Hij doet het! 💪@PerfectTeamMMA wint zijn allerlaatste gevecht OOIT! 🥊 #CW89 pic.twitter.com/FEpiVXJYol Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Na @PerfectTeamMMA sluit ook Tommy 'The Unbreakable' Depret zijn MMA-carrière in schoonheid af. Hij wint zijn allerlaatste kamp! 💪🥊 #CW89 pic.twitter.com/PSZsXQNciE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Al werd het geen 4 op 4 voor België tijdens Cage Warriors 89. Ayton De Paepe verloor het eerste gevecht van de 'main card' van Jack Shore. In de openingsronde maakte Shore het af via 'submission'. Voor De Paepe zijn eerste nederlaag. Shore, een vechter die zich overal doorheen aan het rammen is, blijft ongeslagen en lijkt voorbestemd voor het UFC.

He made it look EASY.@jackshoremma submits Ayton de Paepe in the very first round to remain undefeated here at #CW89! 🔥 pic.twitter.com/jZJ8U3pIWY Cage Warriors(@ CageWarriors) link

Spektakel ook bij de heavyweights, waar de Nederlander Nills Van Noord in ronde één na een slagenregen van Mauro Cerilli het onderspit moest delven. Beide toppers in hun gewichtsklasse waren aan een sterke ongeslagen reeks bezig, maar daar komt bij Van Noord dus een einde aan. Cerilli is dankzij de zege de nieuwe kampioen bij de zwaargewichten bij Cage Warriors. Hij mag straks vechten tegen Karl Moore, die net zoals Conor McGregor dan gaat voor twee titels in twee verschillende gewichtsklasses.

We have a NEW Heavyweight King!



Mauro Cerilli runs through Nills Van Noord in Round 1 to become World Champion at #CW89. 😱 pic.twitter.com/nrSSsJED5l Cage Warriors(@ CageWarriors) link

Moore moest voor het event in het Sportpaleis gisteravond gekwetst afzeggen (rug) en werd vervangen door Karl Amoussou. Een echte finisher, zeer gretig en een van de beste welterweights op dit moment. Zijn tegenstander, Dominique Steele, komt uit het UFC. En het was Steele die in het 'main event' en de tweede titelkamp van de avond het laken ietwat verrassend naar zich trok.

That's one hell of a staredown! Our MAIN EVENT is live now on BT Sport 3, UFC Fight Pass and Eleven Sports 🔥🔥 pic.twitter.com/AW8QoxUspT Cage Warriors(@ CageWarriors) link

Dominique Steele answers critics with a victory over Karl Amoussou here at #CW89! What a night 🙌 🔥 pic.twitter.com/84R6p1QiLV Cage Warriors(@ CageWarriors) link