Namen ongeslagen in EuroCup na overwinning tegen Saint-Amand 23u57 0 Meer Sport Namen heeft een tweede overwinning in evenveel wedstrijden behaald in de EuroCup vrouwenbasketbal. De meisjes van coach Philip Mestdagh bleken met 75-73 net iets sterker dan het Franse Saint-Amand. Namen blijft zo aan de leiding staan in groep J.

Al in de eerste minuten toonden de ploegen zich gewaagd aan elkaar met een gelijke stand aan het einde van het eerste kwart (22-22). In het tweede kwart stokte de Naamse aanval met nauwelijks tien punten na evenveel minuten. Saint-Amand kon profiteren en stond met 32-39 aan de leiding tijdens de rust.



Na de pauze probeerde Namen de wedstrijd om te buigen, maar dat was buiten Saint-Amand gerekend. Aan het begin van het vierde kwart keken de dames van Mestdagh nog steeds aan tegen een achterstand: 53-58. Namen liet zich echter niet zomaar aan de kant zetten en kwam terug op karakter. Onder aanvoering van de Amerikaanse Ronni Williams (23 punten) nam de club de touwtjes in handen. Namen kwam op voorsprong en gaf die niet meer uit handen.



Nog in groep J won het Hongaarse Gyor met 76-70 tegen Nantes. Met twee overwinningen op evenveel wedstrijden staat Namen op de eerste plaats. Gyor en Saint-Amand volgen met elk één gewonnen wedstrijd. Nantes kon nog niet winnen deze campagne en staat laatste. Namen speelt op donderdag 26 oktober in Gyor.



