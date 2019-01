Nakend afscheid van Andy Murray inspireert snookerspeler John Higgins om toch door te zetten XC

14 januari 2019

19u26 0 Meer Sport John Higgins liet eerder verstaan dat hij na dit seizoen wel eens een punt achter zijn snookerloopbaan zou kunnen zetten. Na het seizoen zou hij een beslissing nemen, maar die komt er eerder dan verwacht. Op de Masters in Londen vertelde de viervoudige wereldkampioen dat stoppen niet meer aan de orde is. Het nakende afscheid van zijn landgenoot Andy Murray inspireerde de 43-jarige Schot om toch door te zetten.

De 31-jarige Murray verklaarde voor de start van het Australian Open dat hij zijn tenniscarrière wellicht moet beëindigen. Hij blijft te veel last ondervinden van zijn geopereerde rechterheup. "Dat nieuws heeft me een trap onder het achterwerk gegeven", zei Higgins. "Het plaatst je eigen sport in perspectief. Hij moet noodgedwongen stoppen door een blessure, dat is iets wat ik wellicht nooit zal moeten doen. Wat zou ik er dan vrijwillig mee ophouden? Toen ik over een afscheid praatte, was dat ondoordacht. Ik was teleurgesteld na een paar pijnlijke nederlagen. Twee keer op rij de WK-finale verliezen, had mijn moreel ook geen deugd gedaan. Nu voel ik me weer veel beter."

Op de Masters werd de nummer vier van de wereld zondagavond met 6-5 uitgeschakeld door de Welshman Ryan Day (WS-13). In het beslissende frame potte die een 128 century weg. "Het is de tweede keer dit seizoen dat hij me dat lapt", reageerde Higgins. "In de tweede ronde van het Shanghai Masters mocht ik bij 5-5 ook alleen maar de openingsstoot doen, waarna hij een lange rode potte en de tafel opruimde. Het is natuurlijk zijn verdienste dat hij dat onder die druk kan, hij heeft verdiend gewonnen.”