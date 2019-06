Nafi Thiam zesde na horden in Talence Valerie Hardie in Talence

22 juni 2019

13u09

Nafi Thiam is vandaag aan haar eerste zevenkamp toe sinds het EK atletiek in Berlijn. Een Belgisch of Europees record zit er op de Décastar in Talence niet in, waarschuwde de 24-jarige atlete al. Haar eerste proef, de 100m horden, sloot ze toch met een behoorlijke chrono af en een zesde plek in de tussenstand af.

Nafi Thiam staat nog niet zo ver als ze had gewild, zo gaf ze op voorhand aan. De schuld van een kuitblessure die de olympische, wereld- en Europese kampioene gedurende drie maanden afremde. Daarom verscheen ze vandaag met gematigde ambities aan de start van de Décastar, in een randgehucht van Bordeaux. Thiam ziet het vooral als een eerste test, om te weten wat ze al waard is.

Met de temperatuur was alvast niets mis: 24 graden en zonnig. Alleen de (lichte) wind blies in het nadeel: -0,8 m/s tijdens de 100m horden. Thiam begon niet slecht aan de dag, al had trainer Roger Lespagnard toch op een betere tijd gehoopt. Ze spurtte naar 13.49, de derde chrono uit haar carrière en haar beste seizoenstijd nadat ze op 8 juni 13.62 (-1,4 m/s) klokte in Leiden. Goed voor een zesde plek in de tussenstand. Het hoogspringen is de volgende proef.

Thomas Van der Plaetsen begon van zijn kant met een matige 11.35, bij een lichte rugwind van 0,1 m/s, aan zijn decatlon. Hij staat daarmee voorlopig negende in het klassement.