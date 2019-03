Nafi Thiam werkt eerste meerkamp van seizoen af in Talence YP

26 maart 2019

10u12

Bron: Belga 0 Atletiek Nafi Thiam neemt op 22 en 23 juni deel aan de Décastarmeeting in het Franse Talence. Voor de olympische kampioene wordt het haar eerste meerkamp van het seizoen.

Thiam kwetste zich begin januari op stage in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch aan de kuit. Hoewel die blessure geheeld is, komt de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis (25 en 26 mei) nog iets te vroeg, zo bevestigt haar management dinsdag aan Belga. Daarom besloot ze, voor het eerst, deel te nemen aan de meeting in Talence.

"Nafi is weer goed aan het trainen na haar kuitblessure maar Götzis komt nog iets te vroeg. Talence wordt haar eerste belangrijke afspraak van het jaar. Ze kijkt er enorm naar uit en het wordt voor Nafi een goeie test voor het WK", zegt Kim Vanderlinden van Wafel Sports Management, dat Thiams belangen beheert.

Het WK in het Qatarese Doha vindt plaats van 27 september tot 6 oktober. Door de blessure miste de 24-jarige Thiam het indoorseizoen en kon ze haar Europese titel op de vijfkamp in Glasgow niet verdedigen.

Voor de meerkamp in Talence zal Thiam een aantal voorbereidende wedstrijden afwerken. "Maar die moeten nog worden vastgelegd", aldus Vanderlinden.

Eind deze week vertrekt de atlete naar het Turkse Belek voor een stage van een maand.