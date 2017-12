Nafi Thiam: "Vooral de loopnummers kunnen in 2018 nog beter" YP

Afgelopen zaterdag werd ze nog bekroond tot Sportvrouw van het Jaar, maar dat drukte haar ambitie niet. Woensdag blikte Nafissatou Thiam al vooruit op komend seizoen. Beter doen dan de voorbije twee jaar lijkt bijna onmogelijk, maar Thiam denkt dat er zeker nog progressie mogelijk is. "Ik kan in elk onderdeel nog verbeteren, zeker in de loopnummers."

"Het hoofddoel van het seizoen zal natuurlijk het EK outdoor zijn in augustus in Berlijn", stak de Naamse van wal. "Daar wil ik echt top zijn en mijn plaats op het internationale podium verdedigen. Voordien wil ik ook al eens scoren op andere meetings, zoals in Götzis bijvoorbeeld." Op de prestigieuze meerkampmeeting in Oostenrijk schitterde Thiam dit jaar door nog maar als vierde atlete ooit in de zevenkamp over de grens van de 7.000 punten te gaan.

Behalve medailles en titels wil de studente geologie ook nog verbeteren in elk onderdeel van de zevenkamp. "Het objectief is beter blijven worden, elk jaar progressie blijven boeken en te evolueren. Ik kan in elk onderdeel nog beter worden, zeker in de loopnummers. Op die loopnummers ligt de focus in 2018. Mijn persoonlijk record op de zevenkamp verbeteren zal lastig worden na een fantastisch 2017, maar misschien is dat over een jaar of drie wel mogelijk."