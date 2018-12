Nafi Thiam volgt zichzelf niet op als beste atlete van het jaar: "Zal niet tot eind van mijn carrière álles winnen" Valerie Hardie

05 december 2018

00u00 0 Meer Sport Ze won de trofee van Rising Star in 2016 en van Atlete van het Jaar in 2017, maar op de IAAF Athletics Awards moest Nafi Thiam nu de eer laten aan de Colombiaanse Ibarguen. De Europese, wereld- en olympische kampioene nam het sportief op: "Het is al een hele eer dat ik weer bij de vijf finalisten was."

Dina Asher-Smith: goud op het EK op 100m, 200m en 4x100m. Beatrice Chepkoech: verbeterde het wereldrecord op de 3.000m steeple. Caterine Ibarguen: won de Diamond League (DL) in het ver- én hinkstapspringen en Shaunae Miller-Uibo: leed in 2018 geen enkele nederlaag op de 400m en won de DL op de 200m. Dat waren de vier atletes met wie Nafi Thiam in balans lag op de IAAF Athletics Awards, waar de 24-jarige Naamse vorig jaar wel als laureate werd gehuldigd na haar wereldtitel in de zevenkamp. Gisteren volstond haar Europese titel - die haar grandslam volledig maakte - niet om verkozen te worden. De trofee van 2018, die was voor de Colombiaanse vedette.

