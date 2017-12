Nafi Thiam verovert vijfde Gouden Spike op rij, Milanov voor tweede keer beste mannelijke atleet Redactie

Nafi Thiam en Philip Milanov hebben op Stayen, het voetbalstadion van Sint-Truiden, de Gouden Spike anno 2017 ontvangen. Voor topfavoriete Nafi Thiam was het het vijfde opeenvolgende jaar dat ze de prijs won. Philip Milanov mag - na 2015 - een tweede Gouden Spike bijzetten op zijn kast.

Dat de trofee bij de vrouwen opnieuw naar de 23-jarige Thiam zou gaan, stond vooraf buiten kijf. De olympisch kampioene op de zevenkamp van vorig jaar in Rio werd dit jaar in Londen ook wereldkampioene zevenkamp - de eerste Belgische gouden medaille op een WK ooit - en veroverde in het voorjaar goud op het EK indoor vijfkamp. Bovendien overschreed Thiam eind mei tijdens de meeting in Götzis de magische grens van 7.000 punten. Onze landgenote was daarmee in de geschiedenis van de zevenkamp nog maar de vierde atlete, die daarin slaagde. Eind november werd Thiam door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) verkozen tot Wereldatlete van het Jaar. Bij de verkiezing van de Gouden Spike haalde Thiam het voor Renée Eykens, vorig jaar nog belofte van het jaar, en Fanny Smets.

Spannend bij mannen

Bij de mannen was het, bij gebrek aan echte topprestaties, veel spannender. Discuswerper Philip Milanov trok de zege uiteindelijk naar zich toe. De Bruggeling stelde op het WK teleur met een veertiende plaats en uitschakeling in de kwalificaties, maar toonde zich doorheen het jaar wel regelmatig. Uiteindelijk beëindigde hij het eindklassement van de Diamond League als vierde, voldoende voor een tweede Gouden Spike. Polsstokspringer Arnaud Art, die tiende werd op het WK en het Belgisch record (5m70) evenaarde, moest tevreden zijn met de tweede stek, voor spurter Kevin Borlée.

De prijzen voor beloften van het jaar gingen respectievelijk naar Simon Debognies en Hanne Maudens. Het team van het jaar werd weinig verrassend de Belgian Tornados. Het 4x400m-estafetteteam greep in Londen opnieuw net naast een medaille, maar hun vierde plaats volstond wel voor een nieuwe bekroning.

Laureaten 2017 van de Gouden Spike 2017:

Mannen:

Gouden Spike: Philip Milanov

Zilveren Spike: Arnaud Art

Bronzen Spike: Kevin Borlée

Belofte van het Jaar: Simon Debognies

Vrouwen:



Gouden Spike: Nafissatou Thiam

Zilveren Spike: Renée Eykens

Bronzen Spike: Fanny Smets

Belofte van het Jaar: Hanne Maudens

Beste team: Belgian Tornados 4x400 meter mannen (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)

Uitslagen

Mannen:

1. Philip Milanov 56 punten

2. Arnaud Art 38

3. Kevin Borlée 35

4. Ismaël Debjani 34; 5. Ben Broeders 19; 6. Koen Naert 13; 7. Isaac Kimeli 9; 8. Bashir Abdi 8; 9. Jonathan Borlée en Soufiane Bouchikhi 1; 10. Niels Pittomvils 0

Mannen beloften:

1. Simon Debognies 18 punten

2. Jonathan Sacoor 17

3. Dries Desmet en Dieter Kersten 0

Vrouwen:

1. Nafissatou Thiam 107 punten

2. Renée Eykens 54

3. Fanny Smets 29

4. Anne Zagré 23

Vrouwen beloften:

1. Hanne Maudens 17 punten

2. Elise Vanderlest 12

3. Claire Orcel 3

4. Margo Van Puyvelde 2; 5. Lisa Rooms en Justine Tinck 0

Erelijst Gouden Spike

Mannen:

1989: Godfried Dejonckheere

1990: Patrick Stevens

1991: Godfried Dejonckheere

1992: William Van Dijck

1993: Vincent Rousseau

1994: Vincent Rousseau

1995: Patrick Stevens

1996: Patrick Stevens

1997: Mohammed Mourhit

1998: Jonathan Nsenga

1999: Mohammed Mourhit

2000: Mohammed Mourhit

2001: Mohammed Mourhit

2002: Cédric Van Branteghem

2003: Cédric Van Branteghem

2004: Joeri Jansen

2005: François Gourmet

2006: Kristof Beyens

2007: Hans Van Alphen

2008: Kevin Borlée

2009: Jonathan Borlée

2010: Kevin Borlée

2011: Kevin Borlée

2012: Hans Van Alphen

2013: Jonathan Borlée

2014: Thomas Van der Plaetsen

2015: Philip Milanov

2016: Thomas Van der Plaetsen

2017: Philip Milanov

Vrouwen:

1989: Véronique Collard

1990: Lieve Slegers

1991: Sylvia Dethier

1992: Lieve Slegers

1993: Sabrina De Leeuw

1994: Lieve Slegers

1995: Lieve Slegers

1996: Ann Mercken

1997: Marleen Renders

1998: Marleen Renders

1999: Marleen Renders

2000: Veerle Dejaeghere

2001: Kim Gevaert

2002: Kim Gevaert

2003: Kim Gevaert

2004: Kim Gevaert

2005: Kim Gevaert

2006: Tia Hellebaut

2007: Kim Gevaert

2008: Tia Hellebaut

2009: Eline Berings

2010: Svetlana Bolshakova

2011: Elodie Ouedraogo

2012: Tia Hellebaut

2013: Nafissatou Thiam

2014: Nafissatou Thiam

2015: Nafissatou Thiam

2016: Nafissatou Thiam

2017: Nafissatou Thiam

Beloften mannen:

1989: Gino Van Geyte

1990: Stefaan Allemeersch

1991: Yassin Guellet

1992: Benjamin Leroy

1993: Nathan Kahan

1994: Erik Nijs

1995: Sven Pieters

1996: Kjell Provost

1997: Ben Quintelier

1998: Johan Kloek

1999: Thibaut Duval en Hans Janssens

2000: Mathieu Van Diest

2001: Kevin Rans

2002: Michael Velter

2003: Xavier Debaerdemaker

2004: Pieter Desmet

2005: Frédéric Xhonneux

2006: Jonathan Borlée

2007: Adrien Deghelt

2008: Kevin Borlée

2009: Thomas Van der Plaetsen en Jeroen D'Hoedt

2010: Julien Watrin

2011: Stef Vanhaeren

2012: Dario De Borger

2013: Pieter-Jan Hannes

2014: Mathias Broothaerts

2015: Isaac Kimeli

2016: Ben Broeders

2017: Simon Debognies

Beloften vrouwen:

1989: Anneke Matthijs

1990: Sandrine Hennart

1991: Anja Smolders

1992: Sabrina De Leeuw

1993: Kathleen Van Hove

1994: Annelies Demeester

1995: Kim Gevaert

1996: Cindy Stas

1997: Ludivine Michel

1998: Catherine Lallemand

1999: Veerle Dejaeghere

2000: Mieke Geens

2001: Sigrid Vanden Bempt

2002: Elfje Willemsen

2003: Olivia Borlée

2004: Lien Huyghebaert

2005: Eline Berings

2006: Annelies Peetroons

2007: Anne Zagre

2008: Hannelore Desmet

2009: Lindey De Grande

2010: Hanne Van Hessche

2011: Marjolein Lindemans

2012: Nafissatou Thiam

2013: Justien Grillet

2014: Chloë Beaucarne

2015: Louise Carton

2016: Renée Eykens

2017: Hanne Maudens

