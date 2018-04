Nafi Thiam vat outdoorseizoen aan op 12 mei VH

30 april 2018

09u27 0

Nafi Thiam, die op 12 mei haar outdoorseizoen aanvat tijdens de interclubmeeting in het stadion van Saint-Mard (Virton), zal daar voor haar Luikse club aantreden op de 100m horden, het kogelstoten en de 4x100m. Twee weken later staat haar eerste belangrijke competitie op de agenda, met de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis, waar ze vorig jaar haar persoonlijk record van 7.013 punten scoorde. Thomas Van der Plaetsen, die lang out was met een knieblessure en moest passen voor het EK indoor, maakt zijn rentree in Götzis.