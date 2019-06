Nafi Thiam stopt speerwerpen in tranen Valerie Hardie in Frankrijk

23 juni 2019

14u45 46 Atletiek Nafi Thiam lag tot het speerwerpen helemaal in de running voor een nieuw persoonlijk en Europees record maar na twee pogingen moest ze met pijn aan de elleboog de competitie staken. Het is niet zeker of de olympische, wereld- en Europees kampioene haar zevenkamp in de Décastar nog afmaakt.

Wat zag het er vandaag goed uit voor Nafi Thiam op de zevenkamp in Talence. Ze begon de dag met een nieuw Belgisch record in het verspringen maar na twee beurten in het speerwerpen staakte de Naamse de strijd. Zichtbaar de pijn aan haar rechter elleboog verbijtend en in tranen stapte ze van de piste. Trainer Roger Lespagnard kon nog niet zeggen of zijn atlete nog de afsluitende 800m zal lopen.

@thiam_nafi apres 2 records et un javelot exceptionnel se réserve pour le 800m sous les applaudissements !.#athlétisme#athléte #decastar#SPORT pic.twitter.com/Q2NXyLM9H5 Florence Cazenove(@ Flolein75) link

Pech voor de 24-jarige olympische kampioene die pas aan haar eerste competitie sinds haar kuitblessure toe. Een letsel waar ze gisteren en vandaag geen hinder van leek te ondervinden, met drie PR’s op twee dagen. Na haar sterke prestaties in het hoogspringen en kogelstoten gisteren, verbeterde ze vanochtend al het 23 jaar oude Belgisch record van Sandrine Hennart (6m63). Bij een reglementaire wind van 1,6 m/s in het voordeel was het raak bij haar twee sprong: 6m67, meteen ook vijf centimeter beter dan haar vorige PR. Bij haar eerste sprong was Thiam slecht uit aan de plank uitgekomen - ze paste snel haar merktekens op de piste aan, met het gewenste resultaat. Nog één poging had Thiam om alles uit de kast te halen maar bij een lichte tegenwind (-0,5 m/s) bleef ze steken op 6m37.

Thiam sloot het speerwerpen af met 47m25 en een totaal van 6.002 punten, waarmee ze nog altijd ruim aan de leiding staat. Om zich van een olympisch ticket voor Tokio te verzekeren, heeft ze nog 398 punten nodig op de 800m. Afwachten of haar elleboog en de pijn Thiam niet te erg hinderen en of ze na die mentale opdoffer - het Europees record is wég - nog zin heeft bij een temperatuur van dertig graden twee rondes te lopen.

Vraag is vooral hoe ernstig de blessure van Thiam is. Niet vergeten: Thiam raakte voor de Spelen van Rio maar net op tijd fit nadat ze een scheurtje aan de pees in die elleboog had opgelopen. Met nog vier maanden te gaan voor het WK in Doha, waar ze haar titel te verdedigen heeft, is het de vingers kruisen nu dat de schade beperkt blijft.

Thomas Van der Plaetsen, die kan dan weer blijven hopen op een ticket voor het WK atletiek in Doha want de 28-jarige Europese kampioen van 2016 is niet slecht bezig op de tweede dag. Op de 110m horden finishte hij in een aanvaardbare 14.95, terwijl hij de discus bij zijn tweede en beste poging 46m23 smeet. Van der Plaetsen blijft zo wel 92 punten boven zijn PR van Rio 2016 (8.332 ptn) maar het opent wel perspectieven om onder het WK-minimum van 8.200 punten te blijven, zeker nadat hij in het polsstokspringen een nieuw persoonlijk record van 5m45 sprong.