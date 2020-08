Nafi Thiam skipt BK en focust op Memorial BF

07 augustus 2020

16u15

Bron: Le Soir 0 Atletiek Nafi Thiam zal in het weekend van 15 en 16 augustus niet deelnemen aan het BK Atletiek in het Koning Boudewijnstadion. De olympische kampioene zevenkamp doet het na last aan de achillespezen en kuiten wat rustiger aan en mikt op de Memorial begin september.

Thiam zou op het BK in principe deelnemen aan de 200m, maar besloot daarvan toch af te zien in samenspraak met haar coach Roger Lespagnard. Hij gaf in Le Soir aan dat Thiam momenteel hinder ondervindt aan de spieren en achillespees: “Nafi traint zonder spikes en vermijdt momenteel te oefenen op hoogspringen of verspringen waar een afsprong nodig is. Het is beter om wat rust in te plannen om goed te zijn voor de Memorial.”

De Brusselse Diamond Leaguemeeting vindt plaats op vrijdag 4 september, weliswaar zonder publiek door de coronacrisis. Thiam wil er de degens kruisen met haar Britse rivale Katarina Johnson-Thompson op de disciplines 100m horden, kogelstoten en hoogspringen.

