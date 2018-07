Nafi Thiam pakt op BK atletiek titel in het verspringen en benadert opnieuw Belgisch record - Borlées lopen EK-limiet Redactie

08 juli 2018

16u27

Nafi Thiam heeft zich in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor de tweede keer in haar carrière tot nationaal kampioene verspringen gekroond. De zevenkampster vloog naar 6m60, op twee centimeter van haar persoonlijk record en op drie centimeter van het Belgisch record uit 1996.

Het Belgisch record staat al 22 jaar op naam van Sandrine Hennart, een Luikse clubgenote van Thiam. In Götzis ging het voor Thiam eerder dit jaar richting een nieuw persoonlijk record van 6m62, dat ze vandaag in Brussel bevestigde.

De eerste poging was met 6m44 meteen goed bij Thiam, maar niet voldoende voor de leidersplaats. Collega-zevenkampster Hanne Maudens sprong bij haar eerste beurt naar 6m51. Maudens kon zich nadien niet meer verbeteren, Thiam ging bij haar derde poging naar 6m60. Ze liet ook nog twee keer 6m42, een keer 6m28 en één ongeldige sprong optekenen. Een constante reeks op hoog niveau dus voor de wereld- en olympische kampioene zevenkamp.

Het zilver was voor Maudens, Bo Nijs pakte brons met 5m74. Voor Thiam was het een tweede nationale verspringtitel, na die van 2015. De winnende 6m60 was de tweede verste sprong uit haar carrière. Later vandaag neemt Thiam het in de finale van de 100 meter horden nog op tegen Eline Berings en Anne Zagré.

Hanne Claes verbaast met zesde Europese jaarprestatie op 400m horden

Hanne Claes heeft de Belgische titel op de 400 meter horden veroverd in een indrukwekkende 55.20. Ze schuift op naar de zesde plaats op de Europese jaarranglijst. Op de Belgische ranking aller tijden gaat ze voorbij Axelle Dauwens en komt ze samen met Elodie Ouedraogo op de tweede plaats.

Het Belgisch record op de 400 meter horden staat sinds 1996 op naam van Ann Mercken, die 54.95 liep. Hanne Claes verbeterde haar persoonlijk record met meer dan een seconde, maar ook nummers twee en drie Margo Van Puyvelde en Justien Grillet deden het uitstekend. Zij zijn net als Claes al geplaatst voor het EK in Berlijn, en verbeterden in Brussel hun persoonlijke records naar 56.13 (Van Puyvelde) en 56.31 (Grillet).

Hanne Claes, een atlete van Jacques Borlée, reageerde dolgelukkig. "Ongelofelijk. Ik zette de perfecte koers neer. Ik voelde mij in topvorm en had wel verwacht om voor het eerst onder de 56 seconden te duiken, maar zo snel had ik nooit verwacht. Ik kom van de 200 meter, en die snelheid moet ik als wapen gebruiken. Dat heb ik vandaag gedaan, met een hele snelle start."

Afgelopen winter beslisten enkele Belgische atletes de vrouwelijke 4x400 meter nieuw leven in te blazen en tot Belgian Cheetahs om te dopen. Ondertussen plaatsten ze zich als ploeg voor het EK, maar dwongen ze ook al vijf individuele EK-tickets af met naast de drie hordeloopsters ook Camille Laus en Cynthia Bolingo op de 400 meter. "Het project heeft zowel de ploeg als alle individuele leden een boost gegeven. Ik geloof enorm in het potentieel van ons team", zei Claes.

Kevin Borlée, Dylan Borlée en Alexander Doom lopen EK-limiet

De finale van de 400 meter bij de mannen is een groot succes geworden. Kevin en Dylan Borlée plaatsten zich voor het EK in Berlijn, voor Dylan kwam er zelfs een persoonlijk record bovenop. Ook belofte Alexander Doom dook onder de EK-limiet.

De winst in Brussel was in 45.52 weggelegd voor Kevin Borlée, die nochtans pas een dag eerder in de reeksen zijn seizoen aftrapte na een lang aanslepende hamstringblessure. Dylan Borlée werd tweede in 45.55, en dook zo twee honderdsten onder zijn persoonlijk record, dat op de tabellen stond sinds 2015. Voor het EK in Berlijn hadden ze 45.89 nodig.

Het BK-brons was voor 200 meterspecialist Robin Vanderbemden in 46.09, Alexander Doom werd vierde in een dikke besttijd van 46.46. Die laatste moet als belofte enkel aan de B-limiet voldoen voor Berlijn, en die staat op 46.70. Of Doom effectief aan de start komt in Berlijn, is nog maar de vraag. Ook Jonathan Sacoor voldeed met 46.07 eerder al aan de beloftenlimiet, maar focust zich op het WK U20 komende week in Finland en zal in Berlijn naar eigen zeggen alleen de 4x400 meter betwisten. Doom riskeert vooral nog door Jonathan Borlée, die nog geen enkele 400 meter liep dit jaar, uit de ploeg te worden gelopen.

De vijfde plaats in de sterke 400 meterfinale was voor Julien Watrin, al jaren een vast lid van de Belgian Tornados. Hij liep een seizoensbeste chrono van 46.56.

"Ik wist zeker dat ik dit in me had, maar als je de limiet drie keer nipt mist, doet dit toch deugd", reageerde Dylan Borlée. "Het is een onwaarschijnlijke opluchting, ook al verbeter ik me slechts met twee honderdsten. Mijn persoonlijk record stond al drie jaar op de tabellen, en sindsdien heb ik veel gesukkeld. Dit jaar heb ik nooit gepanikeerd. Ik ben rustig en geconcentreerd gebleven, net zoals Kevin. Zoals hij de voorbije maanden kalm bleef terwijl hij zwaar op de sukkel was, daar was ik echt van onder de indruk. En hij doet het vandaag. Maar toch had ik hem graag eens geklopt." Kevin Borlée pakte in Brussel de titel in 45.52, terwijl hij pas een dag eerder aan zijn seizoen begon.

Waarin zat vooral de opluchting voor Dylan Borlée, de EK-limiet of het persoonlijk record? "De tijd. Ik wilde een 45'er lopen, maar wel een stevige. Geen 45.90, en dat is gelukt. Maar het is nog niet gedaan. De volgende weken kan het zeker nog sneller. De exacte planning ken ik nog niet, maar in Heusden (21 juli) zal ik ongetwijfeld de 400 meter lopen."