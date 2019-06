Nafi Thiam op wereldrecordhoogte in zevenkamp Talence Valerie Hardie in Talence

22 juni 2019

13u09

Nafi Thiam is vandaag aan haar eerste zevenkamp toe sinds het EK atletiek in Berlijn. Een record zit er op de Décastar in Talence niet in, waarschuwde de 24-jarige atlete gisteren. En toch zit ze na twee proeven en een nieuw persoonlijk en wereldrecord in het hoogspringen (2m02) al op Europees record-schema.

Nafi Thiam staat nog niet zo ver als ze had gewild, zo gaf ze op voorhand aan. De schuld van een kuitblessure die de olympische, wereld- en Europese kampioene gedurende drie maanden afremde. Daarom verscheen ze vandaag met gematigde ambities aan de start van de Décastar, in een randgemeente van Bordeaux. Thiam ziet het vooral als een eerste test, om te weten wat ze al waard is.

Met de temperatuur was alvast niets mis: 24 graden en zonnig. Alleen de (lichte) wind blies in het nadeel: -0,8 m/s tijdens de 100m horden. Thiam begon niet slecht aan de dag, al had trainer Roger Lespagnard toch op een betere tijd gehoopt. Ze spurtte naar 13.49, de derde chrono uit haar carrière en haar beste seizoenstijd nadat ze op 8 juni 13.62 (-1,4 m/s) klokte in Leiden. Goed voor een zesde plek in de tussenstand.

Maar dan was het weer Nafi-time. Terwijl alleen nog de Letse Ikaunice in de competitie zat - alle anderen waren dan al uitgeteld - begon Nafi Thiam aan het hoogspringen. Ikaunice ging nog over 1m84, net als Thiam, maar dan was het game over voor de Letse, terwijl de Naamse alle registers open trok. Telkens van de eerste keer, met een kleine drie minuten tussenpauze, ging ze over 1m87, 1m90, 1m93, 1m96 en 1m99. Alsof het een fluitje van een cent was. En dan ging de lat op 2m02, één centimeter hoger dan Thiam vorig jaar op de meeting van Götzis sprong, met dat verschil dat ze toen al meer competities in de benen had en niet met een blessure had af te rekenen.

In Talence komt Thiam pas de eerste keer dit seizoen in het hoogspringen uit. En opnieuw kwam de klasse van de 24-jarige atlete naar boven: op de tonen van Feel Good van Felix Jaehn & Mike Williams trok Thiam haar 1m87 over 2m02 - een nieuw persoonlijk en wereldrecord in de zevenkamp. 2m05 bleek nadien nog wat te hoog gegrepen. “Een mooie verrassing,” vertelde Thiam aan de stadionspeaker. “Niet gedacht dat dit bij mijn eerste competitie al mogelijk zou zijn.” Voor alle duidelijkheid: 2m02 is een WR in de zevenkamp, het wereldrecord hoogspringen staat al 32 jaar op naam van Stefka Kostadinova (2m09).

Met die hoogte scoorde Thiam 1.264 punten, goed voor een totaal van 2.316 punten, en daarmee zit ze op schema van het Europees record. Carolina Klüft haalde in 2007 op het WK 2.273 punten na twee proeven. Afwachten wat het volgende nummer brengt: het kogelstoten. In de tussenstand greep Thiam uiteraard ook de leiding, voor Ikaunice (2.079 ptn) en de Française Ndama (2.054 ptn).

Thomas Van der Plaetsen

Thomas Van der Plaetsen begon van zijn kant met een matige 11.35, bij een lichte rugwind van 0,1 m/s, aan zijn decatlon. Ook in het verspringen haalde hij er niet alles uit. Na een eerste nulpoging, sprong hij vervolgens 7m50 en 7m46, een heel stuk onder zijn PR van 7m80. In het kogelstoten begon de 28-jarige Europese kampioen van 2016 niet onaardig met een worp van 13m45 maar bij zijn twee volgende pogingen kon hij zich niet verbeteren: met een totaal van 2.414 punten staat hij voorlopig vijfde in de tussenstand. De WK-limiet van 8.200, zijn doel hier in Talance, blijft binnen bereik.