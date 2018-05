Nafi Thiam op schema om Europees record te verbeteren: "Alles ging perfect" Valerie Hardie in Oostenrijk

26 mei 2018



Nafi Thiam op schema om Europees record te verbeteren: "Alles ging perfect" Valerie Hardie in Oostenrijk

"Een ongelooflijke dag - alles ging perfect", zo definieerde Nafi Thiam zopas haar eerste dag op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis, waar ze op schema zit om het Europese record van Carolina Klüft te verbeteren. En daar zat een nieuw wereldrecord in het hoogspringen in de zevenkamp - 2m01 - voor veel tussen.

Nafi Thiam stond de pers daarnet met de glimlach te woord. Je zou voor minder stralen. Na vier proeven staat de 23-jarige wereld- en olympische kampioene niet alleen royaal aan leiding in Götzis - wie twijfelt er nog aan dat ze morgen haar titel gewoon verlengt en haar zegetocht gewoon voortzet? - maar ze stelde op twee onderdelen ook haar persoonlijk record scherper. Met als meest opvallende prestatie: 2m01 in het hoogspringen. Ze wàs al in het bezit van het wereldrecord in de zevenkamp op die proef (1m98) - ze moest de eer wel delen met de Britse Katarina Johnson-Thompson - maar nu mag zich zich als enige de wereldrecordhoudster noemen. Bij haar tweede poging op 2m01 was het raak. Luid toegejuicht door het kennerspubliek in het Möslestadion krulde Thiam haar 1m87 zuiver over de lat. “Eerst was het plan om na 1m95 de lat op 1m98 te leggen. Maar dat was op veilig spelen, terwijl ik naar Götzis ben gekomen om me te testen. Uiteraard kon die keuze helemaal verkeerd uitdraaien maar ik ben toch blij dat we van gedachte zijn veranderd en meteen voor 2m01 zijn gegaan. Ik voelde me goed, ik wilde ervoor gaan.”

Ze sprong recht in de armen van haar coach Roger Lespagnard. Hun beslissing om de aanloop aan te passen miste zijn effect duidelijk niet. “Nafi komt nu veel sneller aangelopen nu en komt met haar bekken ook beter uit boven de lat. Op een dag kan ze 2m05 aan. Maar eerst moet je dat in je hoofd kunnen.” In dat opzicht was de 2m01 vandaag belangrijk: de magische barrière van 2 meter is ook een mentale barrière. Thiam knikte: “Psychologisch heb ik een kaap genomen. Mentaal zal dit veel veranderen. Ik weet nu dat ik het kan en dat ik het ook zal kunnen herhalen. Hoe meer me dat lukt, hoe ‘makkelijker’ dat zal gaan.”

Het tweede PR dat Thiam kraakte, was in het kogelstoten. Bij haar derde poging smeet ze de kogel naar 15m29. Outdoor deed ze nooit beter, indoor wel. Lespagnard: “Bij de derde smeet ze eindelijk in verhouding tot haar kracht.” Thiam: “Vorig jaar verbeterde ik op de eerste dag mijn PR’s op de horden en op de 200m. Nu doe ik het in het hoogspringen en het kogelstoten. Dat doet me plezier. Het was niet zo eenvoudig vandaag, want het was een warme dag - de hitte was soms lastig te gedragen. Ik hoop dat ik goed kan recupereren voor morgen.”

Want morgen staan nog drie cruciale proeven op de agenda. Vooral het speerwerpen kan bepalend worden of ze het Europees record van Carolina Klüft uit 2007 (7.032 punten) al dan niet verbreekt. Vorig jaar slingerde Thiam de speer liefst 59m32 ver, wat meteen een Belgisch record was. Ook aan dat onderdeel werd gesleuteld. Thiam en Lespagnard beslisten om de aanloop een stuk te verlengen voor ze aan haar vier passen voor de afworp komt. Meer snelheid betekent dat ze in theorie twee tot drie meter verder kan gooien, maar of Thiam dat morgen ook in de praktijk kan omzetten, dat is afwachten. Lespagnard is ook beducht voor de afsluitende 800m: de trainingen op uithouding leden onder haar universitaire studies. Als Thiam evenwel op schema voor het Europees record blijft, dan kan haar dat vermoedelijk wel stimuleren om voluit te gaan. Dat is ook haar plan, record op niet. “Zoals ik al zei: ik wil à fond gaan. Aan dat Europese record denk ik niet, want te veel factoren zijn nog onzeker. Zo ben ik zelf benieuwd waar ik sta in het speerwerpen - dat kan al veel veranderen.” Afspraak morgen om 11u45, wanneer het verspringen begint.