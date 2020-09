Nafi Thiam kwam door omstandigheden niet in actie dit seizoen, maar: "Een verloren jaar is het allesbehalve" NVE

10 september 2020

13u15

Nafi Thiam blikte vanmiddag terug op het seizoen 2020. De regerende olympische kampioene in de zevenkamp kwam geen enkele keer in actie dit jaar. "Ik heb de wedstrijden gemist, maar het is geen ramp dat ik er niet aan heb kunnen deelnemen", aldus Thiam

In principe zou Thiam, toen de maatregelen in verband met het coronavirus dat eindelijk toelieten, nog deelnemen aan het BK atletiek en de Memorial Van Damme. Hinder aan de achillespezen hield haar echter uit competitie. "Een blessure wil ik het niet noemen, maar wel last aan beide achillespezen", zo legde Thiam haar forfait voor die wedstrijden uit. "Ik nam niet deel uit voorzorg. Met een zware blessure aan mijn voorbereiding op het olympisch jaar beginnen, was het rampscenario dat ik absoluut uit de weg wilde gaan.”

Dat ze op geen enkel moment wedstrijdritme heeft kunnen opdoen, is volgens Thiam geen probleem met oog op 2021. "Ik heb de wedstrijden gemist en het is jammer dat ik niet heb kunnen laten zien waar ik zo hard voor getraind heb, maar het is geen ramp dat ik er niet aan heb kunnen deelnemen. Schrik om volgend jaar met een gebrek aan wedstrijdritme te zitten, heb ik totaal niet. Ik heb daar geen nood aan, als ik goed kan trainen, en dat was het geval dit jaar. Al van in in de winter voelde ik mij goed, en ik heb op verschillende vlakken duidelijke progressie geboekt. Een verloren jaar is het allesbehalve.”

Voor de zevenkampster was 2020 ook haar eerste seizoen zonder studies, nu ze haar bachelor in de geografie op zak heeft. "Je denkt dat je veel meer tijd gaat hebben, maar het bleven lange dagen", vertelde Thiam. "Ik ben meer gaan trainen, meer gaan rusten en meer naar de kinesist geweest, dus de dagen bleven goed gevuld."

De komende weken doet ze het even rustiger aan tijdens haar vakantie. "Mijn rustperiode is net voor de Memorial begonnen en duurt tot eind september. Ik ga op vakantie en ben iemand die daar ook echt nood aan heeft. Dat ik door corona geen verre reizen mag maken is niet erg, want sinds ik een hond heb, was ik dat al niet meer van plan."