Nafi Thiam krijgt zesde Gouden Spike, Koen Naert kroont zich voor het eerst tot beste Belgische atleet Valerie Hardie

20 oktober 2018

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Na goud op de Spelen van 2016 en goud op het WK van 2017 maakte Nafi Thiam in 2018 haar ‘grand slam’ compleet, met goud op het EK. Begrijpelijk dan ook dat de 24-jarige Naamse daarnet haar zesde Gouden Spike op rij kreeg als beste Belgische atlete. En wie anders dan Koen Naert won die prijs bij de mannen? De 29-jarige West-Vlaming triomfeerde op het EK op de marathon. Bij de beloften waren Jonathan Sacoor en Elise Vanderelst de verdiende laureaten. De Belgian Tornados kregen tot slot de prijs voor team van het jaar.

Het waren de voorspelde winnaars die vandaag hun Gouden Spike ophaalden tijdens een ceremonie op Stayen: Nafi Thiam, Koen Naert, Jonathan Sacoor en Elise Vanderelst.

Al kwam Thiam haar trofee - haar zesde al, waarmee ze spurtster Kim Gevaert evenaart - niet zelf afhalen. Het feestje paste niet in haar planning. Thiam haalde het bij de stemming afgetekend van Hanne Claes, die 4de werd op het EK op de 400m horden, en Eline Berings, die na twee jaar blessureleed een geweldig jaar kende op de 100m horden met een nieuw PR op de koop toe (12.72). Maar tegen het Europees goud van Thiam in de zevenkamp kon niemand op. Thiam is en blijft de koningin van de Belgische atletiek. Bovendien won ze in mei ook al de Hypomeeting in Götzis - ze leed intussen al geen nederlaag meer sinds mei 2016.

Koen Naert, die nam trots zijn eerste Gouden Spike in ontvangst. Ook daar bestond geen enkele discussie over: de 29-jarige atleet uit Roeselare greep in augustus in een nieuw persoonlijk record (2u09:51) en na een lange solo de Europese titel op de marathon. Het was al van 1971 geleden (Karel Lismont) dat een Belg daar nog eens in slaagde.

“Een jaar geleden zei ik hier nog: één keer in mijn carrière wil ik eens een spike winnen, om het even welk kleurtje,” zei Naert met de glimlach. “En nu heb ik meteen de mooiste, die in het goud. Uiteraard doet dat plezier als je erkenning krijgt. Een competitie, die heb ik zelf in de hand, maar bij zo’n sportprijzen ben je afhankelijk van veel zaken.” Zoals van de concurrentie. Die was niet min, met concurrentie van Bashir Abdi, die EK-zilver won op de 10.000m, en Kevin Borlée, goed voor zilver op de 400m en goud met de Belgian Tornado’s op de 4x400m. Op de erelijst volgt Koen Naert discuswerper Philip Milanov op.

Nog zo'n onbetwiste laureaat: Jonathan Sacoor bij de beloften. De 19-jarige spurter kende een fenomenaal jaar, met een wereldtitel op de 400m bij de beloften, brons op het WK indoor en goud op het EK met de Belgian Tornados. “Het is mooi dat ik mijn seizoen zo kan afsluiten,” genoot Sacoor. “Vorig jaar tijdens de ceremonie was er nog twijfel of ik wel dat WK in Finland zou halen en of ik goed genoeg was voor de Tornados (zijn PR was 46.21, nu 45.03) - het is gelukkig in orde gekomen.”

Sacoor is zo goed als hersteld van een voetblessure die hem zes weken aan de kant hield en maakt zich op om in januari naar de universiteit van Tennessee te trekken, waar hij aan de universitaire competitie zal deelnemen. Het WK aflossingen in Japan en het WK in Doha vormen zijn belangrijkste doelen in 2019.

Bij de vrouwen ging de Gouden Spike bij de beloften naar Elise Vanderelst. De 20-jarige maakte in augustus haar EK-debuut met een sterke prestatie: ze bereikte de halve finale op de 1.500m en greep maar net naast de finale.

Tot slot werden de Belgian Tornados (4x400m bij de mannen) verkozen tot team van het jaar. Zij snelden naar een gouden medaille op het EK.

Mannen

Gouden Spike: Koen Naert 117 ptn

Zilveren Spike: Bashir Abdi 60 ptn

Bronzen Spike: Kevin Borlée 42 ptn

Vrouwen

Gouden Spike: Nafi Thiam 123 ptn

Zilveren Spike: Hanne Claes 66 ptn

Bronzen Spike: Eline Berings 48 ptn

Beloften

Gouden spike mannen: Jonathan Sacoor 36 ptn

Gouden Spike vrouwen: Elise Vanderelst 39 ptn

Team van het jaar

Belgian Tornados