Nafi Thiam klokt in Götzis tweede beste chrono van haar carrière op de 100 meter horden Valerie Hardie

26 mei 2018

11u49 0 Meer Sport Eén jaar na haar monsterscore van 7.013 punten, waarmee ze de derde beste heptatlete aller tijden is, begint Nafi Thiam vandaag aan haar vijfde Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. U kan de prestaties van de 23-jarige wereld- en olympische kampioene hier op de voet volgen.

100m horden - 13.45

Het zonnetje schijnt in het gezellige Möslestadion in Götzis en met vijf minuten vertraging begint Nafi Thiam aan haar zevenkamp om 11u25 met de 100m horden. Op het vizier: het PR waar ze vorig jaar de competitie mee opende, 13.34. Die tijd kan ze vanochtend niet evenaren maar met 13.45 (bij een lichte wind in het voordeel van 0,1 m/s) klokt ze wel de tweede beste chrono uit haar carrière op de horden en uiteraard haar beste seizoenstijd. Goed voor een score van 1.058 punten, waarmee ze slechts een kleine achterstand op haar schema van 2017 oploopt, toen ze 1.074 punten scoorde. Thiam staat zo negende na het eerste onderdeel. Om 12u35 begint het hoogspringen als tweede proef.

De 21-jarige Hanne Maudens verbeterde wél haar PR. In de eerste reeks spurtte ze naar 14.00, 14 honderdsten beter dan haar vorige besttijd en goed voor de 20ste plek in de tussenstand. Noor Vidts kon zich in de tweede reeks niet verbeteren: 14.15, 28 honderdsten boven haar PR (13.87). Zij staat voorlopig 22ste.

Geen PR's bij Belgische mannen

Bij de mannen doken Thomas Van der Plaetsen en Niels Pittomvils niet onder hun PR op de 100m. Van der Plaetsen, in Götzis aan zijn eerste competitie toe sinds hij op het WK in Londen moest opgeven, klokte 11.04 in de eerste reeks, één tiende boven zijn PR (11.04). Met 830 punten staat hij 24ste in de tussenstand. Pittomvils finishte in 11.22, 16 honderdsten boven zijn PR (11.06). Goed voor 847 punten en een 26ste plek.