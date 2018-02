Nafi Thiam kiest voor het verspringen en de horden op BK indooratletiek YP

12 februari 2018

22u58

Bron: Belga 3 Meer Sport Nafi Thiam neemt zaterdag op het BK indooratletiek in Gent deel aan het verspringen en de 60 meter horden. Dat blijkt uit de deelnemerslijsten, die maandag gepubliceerd werden. Meteen na het BK beslist de wereld- en olympische kampioene zevenkamp en Europese kampioene vijfkamp over haar deelname aan het WK in Birmingham van 1 tot 4 maart.

Afgelopen vrijdag opende Thiam in het Franse Eaubonne haar seizoen met een 60 meter horden, hoogspringen en een persoonlijk record in het kogelstoten. Zaterdag in Gent komt daar het verspringen bij, en opnieuw de horden. Daarin neemt ze het onder meer op tegen Eline Berings.

De reeksen van de horden zijn om 13u15, de finale om 14u45. Het verspringen start om 14u15, dus de kans is niet onbestaande dat Thiam de hordefinale laat schieten omdat ze nog aan het verspringen is.

Of Thiam in maart aan het WK indoor deelneemt, is nog altijd onduidelijk. Ondertussen is wel duidelijk wanneer ze daarover zal beslissen. Daar schepte ze maandag duidelijkheid over in een interview met de krant L'Avenir. "Ik neem de beslissing kort na het BK zaterdag. Het gevoel van het moment zal primeren."