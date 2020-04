Nafi Thiam is Europees Atlete van maand maart Redactie

07 april 2020

15u33

Bron: Belga 0 Meer sport Nafi Thiam is verkozen tot Europees Atlete van de maand maart. Dat maakte de Europese atletiekbond European Athletics (EA) bekend. De olympische kampioene op de zevenkamp scherpte op 1 maart het Belgische indoorrecord in het verspringen, op het Franse kampioenschap in Liévin, aan tot 6m79.

With 3947 votes across social media, Nafissatou Thiam 🇧🇪 is your women's European Athlete of the Month for March!



Competing as a guest at the French Indoor Championships, Thiam smashed the Belgian indoor long jump record with 6.79m. pic.twitter.com/4MTerzwNQh European Athletics(@ EuroAthletics) link

Voor de 25-jarige Thiam is het de derde keer dat ze de onderscheiding krijgt. Eerder gebeurde dat in mei 2017 en juni 2019. Thiam haalde het met 3.947 stemmen in een poll op sociale media voor vier andere genomineerden: de Poolse 400m-specialiste Justyna Swiety-Ersetic, de Kroatische discuswerpster Sandra Perkovic, de Britse langeafstandsloopster Lily Partridge en de Israëlische marathonloopster Lonah Chemtai Salpeter. Er kon tot gisteren/dinsdag worden gestemd.

Bij de mannen viel de Franse polsstokspringer Renaud Lavillenie in de prijzen. Hij won in Liévin met een sprong over 5m80, een hoogte die hij al voor de 150e keer haalde.

Ook Bashir Abdi was een van de genomineerden. De 31-jarige Gentenaar zorgde op 1 maart voor een stunt door in de marathon van Tokio als tweede te eindigen, in een Belgisch record van 2u04:49. Daarmee werd hij de op een na snelste Europeaan aller tijden. De overige genomineerden waren de Spanjaarden Jorge Urena (zevenkamp) en Pablo Torrijos (hink-stap-springen) en de Kroaat Filip Mihaljevic (kogelstoten).

In het verleden sleepten al meerdere Belgische atleten deze onderscheiding in de wacht: Atelaw Bekele (december 2011), Pieter-Jan Hannes (december 2013), Soufiane Bouchikhi (november 2017) en Koen Naert (augustus 2018). Bij de vrouwen was Kim Gevaert de eerste Belgische laureate in juni 2007. Louise Carton kreeg de prijs in december 2015.

With 3569 votes across social media, Renaud Lavillenie 🇫🇷 is your men's European Athlete of the Month for March!



Lavillenie cleared 5.80m at the French Indoor Championships in Lievin to record his 150th 5.80m-plus competition of his career. pic.twitter.com/Wvu0yYhtg4 European Athletics(@ EuroAthletics) link