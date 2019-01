Nafi Thiam: indoorseizoen gedaan door kuitblessure Valerie Hardie

14 januari 2019

12u27 0 Meer Sport Slecht nieuws voor Nafi Thiam: de 24-jarige zevenkampster heeft een scheur opgelopen in de kuit tijdens haar winterstage in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Ze moet een kruis trekken over haar indoorseizoen.

Normaal zou Nafi Thiam pas over een kleine week terugkeren van haar winterstage in Zuid-Afrika maar gisteren was de zevenkampster alweer in het land. De olympische, wereld- en Europese kampioene had zich tijdens een opwarming op 7 januari namelijk aan de linkerkuit geblesseerd. Uit een MRI bleek dat de Naamse een scheur had opgelopen. Ze kreeg wel de nodige verzorging in Stellenbosch maar kan in België beter revalideren.

Thiam mag zes weken niet trainen en moet zich beperken tot oefeningen aan het bovenlichaam. Dat houdt in dat ze pas in maart kan hernemen en dat ze meteen ook een streep kan trekken over haar indoorseizoen. Thiam zou begin maart haar Europese indoortitel in Glasgow verdedigen. Ook de meeting van Götzis in mei komt volgens haar trainer Roger Lespagnard mogelijk in het gedrang. Hij wil in elk geval geen enkel risico nemen met zijn atlete.

Eén geluk heeft Thiam: dit jaar valt het WK atletiek erg laat in het seizoen, pas eind september in Qatar. Ook daar heeft de studente geografie een wereldtitel te verdedigen. Het is de eerste keer sinds het BK in 2016 (elleboog) dat Thiam met een ernstige blessure sukkelt. Toen heeft dat de haar niet belet om op de Spelen de titel te winnen. Afwachten of ze nu weer op tijd fit én in vorm raakt.