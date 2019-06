Nafi Thiam: “Ik denk nog niet aan het Europees record” Valerie Hardie in Talence

22 juni 2019

19u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europese Spelen 4.133 punten, dat is de score waarmee Nafi Thiam daarnet de eerste dag van haar zevenkamp in Talence afsloot. Een totaal dat toelaat om te dromen van een Europees record (7.032 ptn), maar zo gek krijg je de olympische, wereld- en Europese kampioene niet: “Ik ga niet euforisch doen. Vorig jaar zat ik ook op schema voor het Europees record en zie hoe het is afgelopen.”

Niets dan lachende gezichten daarnet in het Stade de Thouars. Begrijpelijk want er was echt geen valse noot te bespeuren in de zevenkamp van Nafi Thiam. Of het moet de wind zijn die bij de afsluitende 200m stevig (-2,4 m/s) in het nadeel waaide. Tot ergernis van de Naamse: “Ik ben het stilaan beu om altijd met zoveel tegenwind te moeten lopen. Jammer want ik voelde me echt goed en de Estse atlete naast me pushte me om tot het uiterste te gaan. Nu ja, gezien de omstandigheden was het geen slechte tijd.”

24.55, de derde chrono uit haar carrière. Ook op de eerste proef van de dag, de 100m horden, klokte Thiam met 13.49 haar derde beste tijd ooit en beter dan twee weken terug in Leiden (13.62). “Ik zat en bleef heel de tijd in het goede ritme, wat in Leiden niet het geval was toen ik door een windstoot wat uit balans raakte.”

En dan was het showtime voor Nafi Thiam. In het hoogspringen ging ze telkens van de eerste keer over alle hoogtes, inclusief op 2m02, een nieuw PR - vorig jaar sprong ze 2m01 in Götzis - en een nieuw wereldrecord in de zevenkamp. “Of ik dat voor mogelijk had gehouden? Ik zei het je toch op voorhand: ik verwachtte me aan niets. Het was een aangename verrassing. Ik legde een feilloos parcours af. Ik ging er telkens van de eerste keer over, moest me niet nodeloos moe maken, moest ook niks aanpassen in mijn aanloop, de ambiance in het stadion bracht mij in de juiste mood - alles ging perfect.”

Met die gemoedsgestelheid begon Thiam ook aan het kogelstoten. De eerste poging was meteen de beste: 15m41, een nieuw persoonlijk record dat voorheen op 15m35 stond. “Top,” zo vatte Thiam het bondig samen. Al dacht trainer Lespagnard er anders over: “Ze kan nog twintig centimeter verder. Maar ik kan alleen maar tevreden zijn. Wat ze toonde in het hoogspringen... Dat was van een uitzonderlijke klasse. Ze moest om de twee minuten springen. Nafi sprong ongelooflijk productief en efficiënt. Bij haar pogingen op 2m05 zag ik dat ze leeg was. Dan moet je niet forceren anders riskeer je je zevenkamp om zeep te helpen.”

Ook Thiam pufte na de 200m nog na. “Ik ben serieus moe, ja. Ik zou nu graag zo snel mogelijk terugkeren naar het hotel, me laten verzorgen bij de kine en wat rusten. Door die blessure ben ik het niet meer gewend om zoveel proeven na elkaar af te werken. Ik merk de belasting wel.”

Net dat is de reden waarom Nafi Thiam ook nog niet wil horen van een Europees record hoewel ze met een score van 4.133 punten wel 58 punten voor ligt op het schema van Caroline Klüft uit 2007 en 77 punten op haar eigen PR van 2017 (7.013 punten). “Het zou geweldig zijn als ik dat record kan verbeteren maar ik denk daar nu nog niet aan. Ik ga niet euforisch doen. Ik kom terug uit blessure en ik zag mijn voorbereiding verstoord. Laat me gewoon al blij zijn met wat ik heb gepresteerd vandaag. Ik had een goede dag en ik ga me voor morgen geen enkele druk opleggen. Ik ga er morgen aan beginnen zoals ik dat vandaag deed - zonder grote verwachtingen. We zien wel. Vorig jaar stond ik ook voor op schema (toen had ze 4.112 punten na de eerste dag, red.) en zie hoe het is afgelopen.” Lespagnard is, traditioneel, een tikkeltje minder voorzichtig: “We kunnen er stilaan aan beginnen denken maar opgelet want in het verspringen weet je nooit - je hebt maar drie pogingen. Maar je moet het zeggen zoals het is: ze had niet beter doen dan zo’n eerste dag.”

Ter herinnering: Thiam kwam vorig jaar 226 punten te kort, nadat ze bij het speerwerpen de mist inging. Afwachten of ze het morgen wel kan afmaken.