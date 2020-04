Nafi Thiam geeft het goede voorbeeld met workout vanuit haar kot: “Hopelijk beleven jullie hier veel plezier aan” MDRW

09 april 2020

17u48 0 Atletiek Nafi Thiam zit niet stil in haar kot. En ze wil ook haar fans van de bank krijgen. De Olympisch kampioene zevenkamp postte een filmpje van een work-out waar je enkel een stoel of tafel voor nodig hebt.

“Sommige mensen vroegen me hoe ik mijn conditie in quarantaine op peil hou. Mijn trainingen zijn te specifiek en waarschijnlijk ook niet echt interessant voor jullie. In plaats daarvan heb ik een korte video gemaakt met oefeningen die je gemakkelijk thuis kunt doen”, schrijft ze op Instagram.

“Het zijn 6 korte oefeningen die ongeveer 20 à 30 seconden duren. Neem 10 seconden rust tussen elke oefening. Als je ze allemaal gedaan hebt, kun je één minuut pauze nemen en opnieuw beginnen. De bedoeling is om deze reeks minstens 3 keer te volbrengen. Als het te makkelijk is, kun je de oefeningen zelfs 5 keer na elkaar doen. Hopelijk beleven jullie hier veel plezier aan. Laat me weten hoe jullie het gedaan hebben.”



