Nafi Thiam geeft forfait in Luik na allergische reactie op insectenbeet LPB

18 juli 2018

16u48

Nafi Thiam zal vanavond niet deelnemen aan het hoogspringen op de Internationale atletiekmeeting van Luik.

De olympisch en wereldkampioene werd vorige vrijdag gebeten door een insect, met als gevolg een lichte infectie en zwelling aan de linkerenkel. Hierdoor kan ze op de meeting in Luik niet in actie komen.

"Ik verheugde me erop, maar dit jaar geen meeting van Luik voor mij", zegt Thiam. "Niets erg, maar de enkel van mijn afzetbeen is nog altijd wat opgezwollen na de allergische reactie op de insectenbeet. Het is op drie weken van het EK niet het moment om risico's te nemen."

De meeting in het stadion van Naimette-Xhovémont was de laatste afspraak van Thiam voor het EK in Berlijn, waar ze op 9 en 10 augustus in actie komt.