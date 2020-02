Nafi Thiam gaat hoogspringen bij Diamond League in Eugene, haar eerste wedstrijd in VS DMM

27 februari 2020

15u55

Bron: Belga 0 Atletiek Nafi Thiam neemt op 7 juni deel aan het hoogspringen bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene. Dat maakte de olympische kampioene zevenkamp bekend in haar nieuwsbrief. Het wordt voor Thiam haar eerste wedstrijd op Amerikaanse bodem.

“Dit wordt het eerste jaar waarin ik zonder zevenkamp in de benen naar een groot kampioenschap trek. Een stevige verandering in mijn wedstrijdroutine”, schrijft Thiam. “De Spelen zullen snel voor de deur staan, dus heb ik enkele competities van wereldniveau nodig om mij voor te bereiden. Ik ben superblij om te mogen bekendmaken dat ik voor de eerste keer deelneem aan de Prefontaine Classic op 7 juni. Ik reis speciaal de oceaan over voor die ene wedstrijd, en ik kan niet wachten om het op te nemen tegen de beste hoogspringsters ter wereld. Ik ben al veel in de States geweest, maar nam er nog nooit aan een wedstrijd deel.” In augustus 2021 vindt in Eugene overigens ook het WK atletiek plaats.

De eerstvolgende wedstrijd van Thiam is het Frans kampioenschap in zaal in Liévin komende zondag. Daar neemt de Naamse deel aan het verspringen. Het is haar tweede en laatste indoorcompetitie van het winterseizoen, na het BK, waar ze derde werd op de 60 meter horden.