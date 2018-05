Nafi Thiam: drie werken al voltooid, nog vier te gaan Valerie Hardie

26 mei 2018

09u07 0 Meer Sport Nafi Thiam, dat is spitstechnologie op spikes. Een topatlete die, om beter te worden, zich telkens weer moet testen en meten. In Götzis is dat dit weekend ook het opzet, zodat de 23-jarige zevenkampster over zo'n drie maanden een Europese titel op haar palmares kan bijschrijven. Drie werken zijn al voltooid, nog vier te gaan.

Olympisch goud

De eerste belangrijke titel die Thiam won, een week voor haar 22ste verjaardag, was meteen ook de meest gegeerde, want welke atleet wil nu niet hoog op de Olympus staan? In Rio 2016 begon Thiam aan een zegereeks die nog steeds loopt, maar die onvermijdelijk eens zal stoppen. Daar is de studente geografie zich bijzonder sterk van bewust. "Ik heb nog niks fout gedaan, ik heb sinds Rio alle belangrijke kampioenschappen gewonnen. Maar ik ga niet alles winnen tot mijn dertigste. Op een dag ga ik verliezen. Dat overkomt de besten en ik beschouw mezelf niet eens als de allerbeste. 't Is niet dat ik die dag vrees, want ik wéét dat die komt, maar zijn anderen daar wel klaar voor? Ik mag nog zoveel titels winnen als ik wil, de dag dat ik ernaast grijp, zal ik het te horen krijgen. Eigenlijk moet ik die commentaren aan mij voorbij laten gaan, want ik weet dat ik er alles voor doe en als mensen niet tevreden zijn met het maximum, dan is dat maar zo."

