Nafi Thiam: "Drie maanden met linkerknie gesukkeld" Naamse zevenkampster maakte competitierentree tijdens interclub Valerie Hardie

12 mei 2018

18u06 0 Meer Sport Na drie maanden uitsluitend trainen, kwam Nafi Thiam vandaag weer in competitie uit. Tijdens de nationale interclubcompetitie in Saint-Mard werd de 23-jarige wereld- en olympische kampioene zevenkamp tweede in het kogelstoten (14m54) en derde op de 100m horden (13.77): "Daar ben ik tevreden mee." Over twee weken staat de Hypomeeting in Götzis op het programma, waar ze titelverdedigster is.

Haar trainer Roger Lespagnard had op een worp rond 15m gerekend, terwijl het persoonlijk record van Nafi Thiam op 15m24 staat. Maar met verstoorde trainingen door het slechte winterweer kon de Luikse coach zich daarnet toch wel vinden in middelmatige pogingen van zijn pupil: 14m50, 14m53, 14m39 en 14m54. Ze had nog recht op twee pogingen maar omdat ze zich al moest opwarmen voor de 100m horden, heeft ze die laten vallen. "We weten waarom haar worpen niet zo denderend waren," zei Lespagnard nadien. "Dat was een kwestie van techniek. Geen erg." Thiam knikte: "De kracht is er. 't Is pas mijn eerste competitie sinds de winter, hé. Dat zal vanzelf beteren."

Op de 100m horden finishte Thiam als derde, in 13.77 - lang niet slecht gezien de wind 2,3 m/s in het nadeel stond. Haar PR bedraagt 13.34. "Op de zesde horde kwam ik wat te dicht uit," analyseerde Thiam. "En die heb ik dan ook even geraakt. Maar ik ben tevreden met mijn tijd, als je ziet hoe hard de wind in het nadeel waaide." Afsluitend nam Thiam als slotloper nog mee aan de 4x100m, in de hoop haar Luikse club in eerste divisie te kunnen houden. Ijdele hoop, FC Luik kon zich niet handhaven. Ondanks Thiam, die toch op luid applaus kon rekenen van het publiek toen ze als laatste over de meet kwam. "Ik ben geen spurtster, hé," kon ze erom lachen. "Ik heb dat gewoon gedaan om mijn club te helpen."

De eerste echte test voor Thiam, die komt er over twee weken aan, wanneer ze als titelverdedigster aantreedt op de Hypomeeting in Götzis, waar ze vorig jaar haar monsterscore van 7.013 punten scoorde. Dat zit er nu niet in, waarschuwde ze vanmiddag al. Ze heeft namelijk niet dezelfde vorm beet als vorig jaar en dat heeft deels met problemen aan de linkerknie te maken. "Ik heb toch drie maanden last gehad van een oedeem," vertelde ze. "De arts zei me dat het niet ernstig was maar het deed wel pijn. Mentaal was dat niet eenvoudig om altijd voluit te kunnen trainen. Dat was een deel van de reden waarom ik in maart niet aan het WK indoor in Birmingham heb meegedaan. Het leek me niet intelligent om risico's te nemen, terwijl ik dit jaar maar één doel heb: het EK in Berlijn. Dàn wil ik er staan." Ze zal er staan. Nog even geduld.