Nafi Thiam beschouwt Memorial als ideale voorbereiding op Doha: "Ik voel me echt goed"

05 september 2019

20u41

Bron: VTM/BELGA 1 Atletiek Olympisch, Europees en wereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam komt vrijdag op de 43ste editie van de Memorial Van Damme in actie in het hoogspringen. Ze bereidt zich in Brussel voor op het WK atletiek in Doha, waar ze binnen een kleine maand haar wereldtitel op de zevenkamp verdedigt.

"Als de omstandigheden goed zijn, is het mijn doel om 2m00 te springen. Maar met 1m95 zou ik al heel tevreden zijn", zo verklaarde ze op een persconferentie. "De voorbije jaren kwam de Memorial na mijn vakantieperiode, ik was toen niet in vorm. Maar nu voel ik me echt goed. Ik ben gemotiveerd om voor de Belgische supporters te presteren. En ik wil hun steun meenemen naar Doha."

Vorig jaar won Thiam de niet erg sterk bezette hoogspringcompetitie van de Memorial met een sprong van 1m89. Dit jaar neemt Thiam het op tegen onder anderen wereld- en Europees kampioene Maria Lasitskene. In juni scherpte Thiam haar persoonlijk record aan tot 2m02. Dit seizoen deed enkel Lasitskene met 2m06 beter.

"Als ik het opneem tegen de beste specialistes van een bepaalde discipline, dan helpt dat voor de zevenkamp", aldus de Naamse. "Ik zit in een goede positie op die nummers, want mijn opponentes dwingen me het maximum te geven en tegelijkertijd heb ik niet de stress dat ik hen moet kloppen."

"Dit is de beste voorbereiding op het WK in Doha", vervolgde ze. "Maar garanties biedt dit niet. Vorig jaar sprong ik 2m01 in Götzis en 1m97 in Parijs, terwijl ik op het EK maar 1m91 sprong." Thiams focus ligt al volledig op Doha. "Dat is één van mijn sterke punten. Niets kan me afleiden van mijn doelstelling."

Op de Diamond League-meeting in Birmingham verbeterde Thiam in augustus tweemaal het Belgisch record verspringen (6m74 en vervolgens 6m86). Brittney Reese, wereldkampioene in de discipline, verklaarde op het persmoment dat Thiam binnenkort zeker 7m00 aankan. "Ik ben het eens met haar", reageerde Thiam. "Als ik het einde van mijn sprong, meer bepaald het neerkomen, weet te perfectioneren, dan is dat mogelijk."