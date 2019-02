Nafi Thiam: “Alleen spijt dat ik niet vroeger sprak” VH

25 februari 2019

17u21 0 Meer Sport Vier dagen nadat Nafi Thiam openhartig vertelde over hoe haar eigen atletiekfederatie vorig jaar dreigde haar uit het EK atletiek te gooien omdat ze de eerste dag het foute truitje van haar zevenkamp had gedragen, bedankte de 24-jarige olympische, wereld- en Europese kampioene gisteren op facebook iedereen die zijn of haar steun betuigde. “En hopelijk wordt in de toekomst geen enkele atleet nog geïntimideerd of bedreigd voor commerciële redenen.”

Nafi Thiam heeft er na het EK in Berlijn lang het zwijgen toe gedaan. De Naamse had geen zin om het conflict aan te gaan met de Belgische atletiekbond (KBAB) maar toen die vorige week een onverteerbare gedragscode rondstuurde naar de atleten die woensdag naar het EK indoor in Glasgow gaan, zag Thiam zich verplicht om eindelijk haar verhaal te doen. Zij was volgens de KBAB namelijk de aanleiding voor dat omstreden document.

Op facebook schreef Thiam gisteren dat ze ontelbare hartverwarmende steunbetuigingen kreeg, waar ze erg dankbaar voor is: “Ook al kan ik ze onmogelijk allemaal beantwoorden, ik kan u verzekeren dat het lezen van elk bericht me veel goed deed. Het was een hele opluchting dat ik eindelijk mijn hart kon luchten en kon vertellen over hoe mijn federatie mij in Berlijn onder druk heeft gezet. Mijn enige spijt is uiteindelijk dat ik er niet vroeger over heb gesproken.”

“Zoals u misschien weet, heeft de federatie beslist om gas terug te nemen en de gedragscode die ze voor Glasgow lanceerde, te matigen. Het zou voorzien zijn dat er na Glasgow een nieuwe gedragscode zal worden opgesteld, in overleg met de atleten en hun vertegenwoordigers, wat een eerste stap in de goede richting zou zijn. Laat ons hopen dat een gemeenschappelijk akkoord wordt bereikt en dat ditmaal het welzijn en de prestaties van de atleten, alsook het respect voor hun rechten, centraal staan in hun zorgen.”

“Laat ons ook hopen op een betere communicatie maar vooral dat in de toekomst geen enkele atleet nog geïntimideerd of bedreigd wordt voor commerciële redenen, tijdens of buiten de competitie. Elke atleet zou zich in een sereen klimaat moet kunnen voorbereiden en presteren.”

Waarna Thiam afsluit met de atleten die aan het EK indoor deelnemen nog veel succes te wensen. Thiam kan in Glasgow haar titel niet verdedigen omdat ze aan het revalideren is van een kuitblessure.